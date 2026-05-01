노벨위원회 “올해 노벨평화상 후보로 개인 208명·단체 79개 추천”

올해 노벨평화상 후보로 개인 208명과 단체 79개 등 287 후보가 추천됐다.

노벨평화상을 주관하는 노르웨이 노벨위원회는 30일(현지시간) 홈페이지에 게재한 성명에서 “올해 노벨 평화상 후보로 모두 287 후보가 추천됐다”며 “이 중 개인은 208명, 단체는 79곳”이라고 밝혔다.

우크라 어린이 돕기 위해 경매에 나온 노벨평화상 메달. EPA연합뉴스

올해 노벨 평화상 수상자는 10월9일 발표될 예정이다. 시상식은 12월10일 노르웨이 오슬로에서 열린다.

노벨평화상 후보 추천서는 매년 1월31일까지 노르웨이 노벨위원회 사무국에 제출된다.

노르웨이 노벨위원회는 알프레드 노벨의 유언에 따라 평화 분야에서 인류에게 가장 큰 이익을 선사한 개인 또는 단체에 노벨평화상을 수여하는 임무를 위탁받았다.

자격을 갖춘 모든 추천 후보에 대한 논의를 거친 후 매년 첫 번째 회의에서 최종 후보 명단(short-list)을 결정한다. 노르웨이 노벨위원회 위원들은 추천 마감일 이후 열리는 첫 번째 회의에서 후보자 명단에 이름을 추가할 수 있다. 2026년 위원회의 첫 번째 회의는 2월26일 열렸다.

노벨평화상 수여와 관련된 제안과 조사, 의견은 50년 동안 비밀에 부쳐진다. 노벨위원회는 언론은 물론 후보자 본인에게도 후보자 명단을 공개하지 않는다.

노벨위원회는 “특정 사례에서 후보자의 이름이 언론에 보도되기도 한다”며 “이는 본인이 추천했다고 주장하는 사람으로부터 비롯되거나 누가 후보가 될 수 있을지에 대한 순수한 추측일 수 있다”고 설명했다.

올해 노벨평화상 후보로는 도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 국제형사재판소, 그레타 툰베리 등이 도박 사이트에서 거론된다. 윤석열 전 대통령의 비상 계엄을 저지한 한국 국민도 후보로 언급된다. 로이터통신에 따르면 크리스티안 베르그 하르프비켄 사무국장은 트럼프 대통령의 후보 등재 관련 질의에 대해 답변을 거부했다.