정년 앞둔 교장, 결혼한 아들 청첩장 돌렸다 ‘망신살’ [수민이가 화났어요]

정년 퇴임을 앞둔 전남 광양의 한 초등학교 교장이 이미 결혼한 아들의 청첩장을 허위로 돌렸다는 의혹이 제기됐다. 축의금을 노린 것 아니냐는 비판이 나오는 가운데, 교육당국은 조사에 착수했다.

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1일 전남도교육청에 따르면 전남의 한 초등학교 교장 A 씨는 지난 13일쯤 교직원 단체 SNS 대화방을 통해 자녀의 결혼 소식을 알리는 모바일 청첩장을 공유했다. 청첩장에는 전주 모처에서 결혼한다는 내용과 함께 신랑·신부 측 계좌번호 등이 기재됐다.

그러나 교직원들이 예식장 예약 등을 확인하는 과정에서 결혼식이 허위라는 사실이 드러났다. A씨가 언급한 예식장에는 관련 예약이 없었으며, A씨의 아들은 지난해 이미 결혼을 한 상태였다. 청첩장에 기재된 신부 측 계좌 역시 존재하지 않는 것으로 알려졌다.

교직원들 사이에서는 A 씨가 정년퇴직을 앞두고 축의금을 챙기려 한 것 아니냐는 비판이 제기되기도 했다. 논란이 일자 A 씨는 전 교직원에게 사과했다.

광양교육지원청은 신고를 접수하고 조사에 들어갔으며, 조사 결과에 따라 감사 절차가 진행될 예정이다.

교육지원청 관계자는 “조사를 마치는 대로 전남도교육청 등 감사가 진행될 것으로 보인다”고 말했다.