4월 수출 859억달러로 48%↑…두달 연속 800억달러대

한국의 올해 4월 수출이 '슈퍼 사이클'에 올라탄 반도체에 힘입어, 또다시 800억달러를 상회했다.



산업통상부는 1일 이 같은 내용의 4월 수출입 동향을 발표했다.

경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습. 연합뉴스

4월 수출액은 858억9천만달러로 지난해 같은 달보다 48.0% 증가했다. 이로써 한국 수출은 3월에 이어 2개월 연속으로 800억달러를 상회했다.



4월 반도체 수출은 173.5% 증가한 319억달러를 기록했다. 3월에 이어 역대 2위에 해당하는 실적이다.

<연합>