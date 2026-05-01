박왕열 마약공급책 ‘청담사장’, 태국서 호화생활하다 강제 송환

이른바 ‘마약왕’ 박왕열에게 필로폰 등 마약류를 공급한 혐의를 받는 최모(51)씨가 1일 태국에서 강제 송환됐다.

경찰이 필리핀 마약 총책 박왕열에게 마약을 공급한 혐의를 받는 50대 남성을 태국에서 검거해 1일 국내로 송환한다. 사진은 현지 공항에서 마약 공급책 최모씨에 대해 체포영장이 집행되는 모습. 경찰청 제공

경찰청은 이날 오전 인천국제공항에서 최씨의 신병을 태국으로부터 인계받고 마약류관리법 위반 등 혐의 수사에 착수했다고 밝혔다.

텔레그램에서 ‘청담’, ‘청담사장’ 등 활동명을 쓰던 최씨는 2019년부터 필로폰 22㎏ 등 총 100억원에 달하는 마약류를 국내에 밀반입하거나 유통한 혐의로 국내에서 체포영장이 발부됐다.

최씨 활동명은 서울 청담동을 일컫는다. 최씨 가족은 청담동에 거액의 부동산을 보유하고, 고급 차를 타고 다니는 등 호화 생활을 했던 것으로 전해졌다.

최근 태국에서 머물던 최씨는 양국 경찰의 합동 작전에 덜미를 잡혔다.

한국 경찰은 지난 3월25일 필리핀에서 강제 송환된 박씨를 수사하는 과정에서 최씨가 마약 공급책이라는 단서를 확보했다.

이후 경기남부청 마약·국제범죄수사대를 집중 수사관서로 지정, 최씨 관련 5개 사건을 병합해 행적을 추적했다.

그 결과 2018년 이후 출국 기록이 없던 최씨가 태국 거주 중이라는 첩보를 입수했다. 방콕에서 차로 1시간 걸리는 사뭇쁘라깐주로 수사망은 좁혀졌다. 양국 경찰은 사뭇쁘라깐주에 있는 고급주택 단지에서 사흘간 합동 잠복 작전을 펼친 끝에 지난달 10일 불법체류 혐의로 최씨를 검거했다.