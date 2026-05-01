李대통령 경고에도…삼전 노조위원장 "우리 향한 것 아냐"

"LG(유플러스) 보고 한 것…우린 납득 가능한 수준 요구"

'국민 10명 중 7명 우려'에도 파업 고수…산업부 장관에는 항의서한

이재명 대통령이 일부 노동자의 과도한 요구가 다른 노동자에게 피해를 준다고 경고했으나, 삼성전자 노조위원장은 해당 발언이 타사 노조를 향한 것이라고 주장한 것으로 전해졌다.



삼성전자 노조 파업으로 수십조원의 피해가 발생할 것이라는 우려가 커지고, 반도체 산업 주무 장관이 나서 파업 자제를 촉구한 가운데 노조위원장이 책임을 다른 쪽으로 돌리는 것 아니냐는 지적이 나온다.

지난 17일 서울 삼성전자 서초사옥 앞에서 삼성그룹 초기업노동조합 조합원들이 과반노조 공식 선언 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

1일 업계에 따르면 삼성전자 최대 노조인 초기업노조 삼성전자지부의 최승호 위원장은 최근 조합원 커뮤니티에서 이 대통령의 발언이 삼성전자 노조에 대한 경고 아니냐는 질의에 "LG(유플러스) 보고 하는 이야기다. 30% 달라고 하니"라고 답했다.



그러면서 "저희처럼 납득 가능한 수준(15%)으로 해야 하는데"라고 덧붙였다.



최근 LG유플러스 노조는 올해 임금 협상에서 영업이익의 30%를 성과급으로 요구한 바 있다.



이에 비해 영업이익의 15%를 성과급으로 요구한 자신들의 요구는 합리적인 만큼 대통령의 비판 대상이 아니라는 의미로 해석된다.



LG유플러스 노조의 요구는 회사의 지난해 영업이익이 8천900억원이고, 임직원이 약 9천800명임을 고려하면 1인당 2천700만원 수준이다.



이에 비해 삼성전자 노조의 요구대로면 올해 삼성전자 반도체 부문 임직원은 1인당 6억원에 가까운 성과급을 받을 것으로 예상된다.



국가 경제의 '대들보'로서 반도체 산업 생태계의 핵심인 삼성전자가 가지는 경제적·사회적 영향력이 LG유플러스와 비교하기는 어렵다는 분석이 상당하다.



앞서 이 대통령은 전날 수석보좌관 회의에서 "일부 조직 노동자들이 자신만 살겠다고 과도한 요구나 부당한 요구를 해서 국민에게 지탄을 받게 된다면 해당 노조뿐 아니라 다른 노동자들에게도 피해를 주게 된다"고 말했다.



특정 기업을 언급하지 않았으나, 삼성전자 노조 파업에 대한 비판 여론이 고조되는 상황에서 사실상 삼성전자 노조를 향한 것이 아니냐는 해석이 많았다.



최근 여론조사기관 리얼미터 조사에서도 삼성전자 파업에 대해 응답자 69%가 "무리한 요구 및 산업 경쟁력 약화 우려로 부적절하다"고 답한 것으로 나타났다.



청와대 정책실도 삼성전자 파업이 한국 경제에 미치는 영향을 분석한 보고서를 작성하는 등 이번 파업 사태에 대한 대비책을 마련하는 상황이다.



노조는 최근 김정관 산업통상부 장관이 "파업 사태는 상상조차 하지 못하겠다"고 말한 데 대해 공식 항의하기도 했다.



홍광흠 삼성그룹 초기업노조 위원장은 항의 서한에서 "장관께서 지난 기자회견을 통해 보여준 민간기업 노사관계에 대한 불균형한 시각에 깊은 분노를 표한다"며 "반도체 산업 노동자 악마화에 대해 경고한다"고 밝혔다.

<연합>