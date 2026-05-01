현대차 블루멤버스 포인트, 온 가족이 함께 모으고 나눠 쓴다

현대자동차가 포인트 기반 멤버십 ‘블루멤버스’ 회원 체계를 가족 단위로 확장한다.

현대차는 1일 블루멤버스에 가족 단위 회원 제도인 ‘패밀리 멤버십’을 신설한다고 밝혔다.

블루멤버스 패밀리 멤버십 런칭 이벤트 포스터. 현대차 제공

블루멤버스는 차량 구매·정비는 물론 주유, 쇼핑, 외식 등 다양한 제휴처에서 포인트를 현금처럼 사용할 수 있는 서비스다. 기존에는 개인 단위로 운영돼 회원 본인만 포인트 적립 및 사용이 가능했지만, 이제 가족 구성원이 포인트를 함께 혜택을 함께 누릴 수 있게 됐다.

가입하려면 가족 대표 회원이 현대닷컴 홈페이지에서 가족 그룹을 생성한 뒤 가족 구성원이 보낸 신청을 수락하면 된다. 차량 보유 여부와 관계없이 배우자, 직계 존·비속, 형제·자매 등 최대 8명까지 참여할 수 있다.

현대차는 이날부터 오는 7월31일까지 출시 기념 이벤트를 연다. 기간 내 대표자 포함 2명 이상의 구성원이 패밀리 멤버십에 가입하면 최대 100만 블루멤버스 포인트를 추첨 지급하고, 구성원 간 포인트를 공유한 가족에게는 제주 해비치 호텔 숙박권, 안토 리조트 숙박권, 테마파크 입장권 등 다양한 경품을 추첨 제공한다. 자세한 내용은 현대닷컴에서 확인할 수 있다.

현대차 관계자는 “블루멤버스 패밀리 멤버십을 통해 가족 모두가 함께 혜택을 누리는 새로운 경험을 선보인다”며 “진입 장벽을 낮추고 혜택은 늘려 더 많은 고객이 함께할 수 있을 것”이라고 말했다.

한편 현대차는 가정의 달을 맞아 20~40대 고객(1976년 이후 출생)이 신차를 구매할 때 가족의 현대차 구매 이력이 있을 경우 20만원의 할인을 제공한다.