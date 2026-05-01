대전 백화점서 20대 女직원에 칼부림한 40대 男직원…“전 연인” 주장

경찰, 살인미수 혐의 입건…구속영장 신청 방침

대전 도심의 한 백화점에서 입점업체 남성 직원이 여성 직원에게 흉기를 휘두르는 칼부림 사건이 벌어졌다. 이 남성은 과거 연인 관계였다고 진술했다.

지난달 30일 오후 대전 서구 한 백화점 식당가에서 흉기 난동이 발생해 경찰 과학수사대가 범행 현장에서 증거를 보존하고 있다. 대전=연합뉴스

1일 대전 둔산경찰서에 따르면 전날 살인미수 혐의로 40대 남성 A씨를 붙잡아 조사하고 있다.

A씨는 전날 오후 5시55분쯤 대전 서구 둔산동의 한 백화점 지하 2층에서 20대 여성 B씨를 흉기로 찌른 혐의를 받고 있다.

그는 백화점 보안요원에게 제압된 뒤 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범 체포됐다.

B씨는 팔과 다리 등을 다쳐 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다. 생명에는 지장이 없는 상태인 것으로 전해졌다.

범행 당시 A씨는 B씨 외에 다른 시민이나 고객들에게는 흉기를 휘두르지 않은 것으로 전해졌다.

지난달 30일 오후 대전 서구 한 백화점 식당가에서 흉기 난동이 발생해 경찰 과학수사대가 범행 현장에서 증거를 보존하고 있다. 대전=연합뉴스

경찰 조사 결과 이들은 백화점 지하 2층 식당가에 입점한 각각 다른 점포에서 근무하는 직원이었다.

당시 A씨가 맞은편 점포에서 일하던 B씨와 말다툼을 벌이다 매장에 있던 흉기로 B씨를 찔렀다.

A씨는 경찰 조사에서 “B씨와 이전에 연인 관계였다”고 주장했다. 다만 아직 B씨가 병원에서 치료받고 있어 진술하지 못한 상황으로, 정확한 관계는 추가 조사가 필요하다.

이 사건에 앞서 두 사람 사이에 폭력이나 스토킹 등 신고는 없었던 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 동기와 경위를 조사하는 한편 구속영장을 신청할 방침이다.