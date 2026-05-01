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[속보] 李대통령 국정 지지율 64%…전주 대비 3%p↓[한국갤럽]

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김동환 기자 kimcharr@segye.com
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이재명 대통령 국정 지지율이 전주 대비 하락한 64%를 기록했다는 여론조사 결과가 1일 나왔다.

이재명 대통령이 1일 청와대 영빈관에서 열린 2026 노동절 기념식에서 기념사를 하고 있다. 뉴스1
이재명 대통령이 1일 청와대 영빈관에서 열린 2026 노동절 기념식에서 기념사를 하고 있다. 뉴스1

 

한국갤럽이 지난달 28∼30일 전국 만 18세 이상 유권자 1002명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 직무수행에 대해 ‘잘하고 있다’는 긍정 평가는 64%로 집계됐다. 직전 조사보다 3%포인트(p) 하락한 수치다. ‘잘못하고 있다’는 응답은 26%로 직전 조사보다 1%p 올랐다. ‘의견 유보’는 10%로 집계됐다.

 

직무수행 긍정 평가 이유로는 ‘외교’와 ‘경제·민생’이 각 17%로 가장 높았다. 부정 평가 이유는 ‘과도한 복지·민생지원금’이 15%로 가장 높았고, ‘경제·민생·고환율’(13%),‘외교’(9%), ‘부동산 정책’(7%) 순이었다.

 

정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 46%, 국민의힘이 21%를 각각 기록했다. 민주당은 전주보다 2%p 떨어진 반면 국민의힘은 1%p 올랐다. 조국혁신당과 개혁신당은 각 2%, 진보당은 1%였다. 무당층은 27%로 집계됐다.

 

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 39.2%, 응답률은 13.3%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

김동환 기자

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