[속보] 李대통령 국정 지지율 64%…전주 대비 3%p↓[한국갤럽]

이재명 대통령 국정 지지율이 전주 대비 하락한 64%를 기록했다는 여론조사 결과가 1일 나왔다.

이재명 대통령이 1일 청와대 영빈관에서 열린 2026 노동절 기념식에서 기념사를 하고 있다. 뉴스1

한국갤럽이 지난달 28∼30일 전국 만 18세 이상 유권자 1002명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 직무수행에 대해 ‘잘하고 있다’는 긍정 평가는 64%로 집계됐다. 직전 조사보다 3%포인트(p) 하락한 수치다. ‘잘못하고 있다’는 응답은 26%로 직전 조사보다 1%p 올랐다. ‘의견 유보’는 10%로 집계됐다.

직무수행 긍정 평가 이유로는 ‘외교’와 ‘경제·민생’이 각 17%로 가장 높았다. 부정 평가 이유는 ‘과도한 복지·민생지원금’이 15%로 가장 높았고, ‘경제·민생·고환율’(13%),‘외교’(9%), ‘부동산 정책’(7%) 순이었다.

정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 46%, 국민의힘이 21%를 각각 기록했다. 민주당은 전주보다 2%p 떨어진 반면 국민의힘은 1%p 올랐다. 조국혁신당과 개혁신당은 각 2%, 진보당은 1%였다. 무당층은 27%로 집계됐다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 39.2%, 응답률은 13.3%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.