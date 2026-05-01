李대통령 지지율 64%…민주 46%·국힘 21% [한국갤럽]

이재명 대통령 국정 지지율이 64%를 기록했다는 여론조사 결과가 1일 나왔다.

한국갤럽이 지난달 28∼30일 전국 만 18세 이상 유권자 1002명을 대상으로 이 대통령의 직무 수행에 대해 물은 결과, 응답자의 64%가 ‘잘하고 있다’고 평가했다. 이는 전주보다 3%포인트 하락한 수치다. ‘잘못하고 있다’는 평가는 26%, ‘의견 유보’는 10%로 집계됐다.

이재명 대통령. 연합뉴스

직무 수행 긍정 평가 이유로는 ‘외교’(17%)와 ‘경제·민생’(17%)이 가장 큰 비중을 차지했다. 반면 부정 평가 이유로는 ‘과도한 복지·민생지원금’을 꼽은 응답이 15%로 가장 많았고, ‘경제·민생·고환율’도 13%를 기록했다.

연령별로는 18∼29세를 제외한 전 연령층에서 긍정 평가가 과반을 넘었다. 50대(80%)와 40대(77%)가 가장 높았고, 60대(63%)·30대(59%)·70대 이상(56%)이 뒤를 이었다. 18∼29세의 경우 긍정 평가는 46%, 부정 평가는 33%였다.

정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 46%, 국민의힘이 21%로 집계됐다. 직전 조사와 비교해 민주당은 2%포인트 하락했고, 국민의힘은 1%포인트 상승했다. 조국혁신당과 개혁신당은 각각 2%, 진보당은 1%였다. 지지하는 정당이 없는 무당층은 27%를 기록했다.

대구·경북(TK)을 제외한 전 지역에서 민주당 지지율이 국민의힘을 앞서는 것으로 나타났다. 서울에선 민주당 42%, 국민의힘 20%를 기록했고, 인천·경기에선 민주당 49%, 국민의힘 19%로 집계됐다. 보수세가 강한 대구·경북에선 민주당 34%, 국민의힘 33%로 접전을 보였다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호를 활용한 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 접촉률은 39.2%, 응답률은 13.3%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.