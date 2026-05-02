제주항공 참사 유족 “유해 부실 수습…진상규명 계속돼야"

12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회는 정부의 유해 방치 점검 결과와 관련해 “책임자 문책은 환영하지만 진상규명이 여기서 멈춰서는 안 된다”고 2일 밝혔다.

유가족협의회는 이날 입장문을 내고 “사고 초기 유해 부실 수습과 장기 방치 경위에 대한 점검 결과 발표는 의미가 있지만 참사 1년 4개월이 지나도록 단 한 명의 구속자도 없는 현실은 납득하기 어렵다”고 지적했다.

무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족이 지난 3월 9일 서울 청와대 사랑채 앞에서 초기 수습 실패와 국가 책임 규탄 기자회견 도중 오열하고 있다. 연합뉴스

협의회는 이어 “매뉴얼 부재가 면죄부가 될 수는 없다"며 "누가 주도하고 묵인했는지 등 의사결정 과정과 책임 소재를 명확히 밝혀야 한다”고 강조했다.

유가족 측은 “유해와 유류품이 남아 있음에도 수색이 종료된 것은 명백한 부실”이라며 “유가족의 요구가 없었다면 유해가 폐기될 뻔했다”고 주장했다.

또 조사를 담당했던 전남경찰청의 수사 지연을 비판하며 “특별수사단과 검찰은 입건된 관련자 전원을 엄중히 기소해 사법적 책임을 물어야 한다”고 촉구했다.

항공철도사고조사위원회(항철위)에 대해서는 “단순한 조직 이관이 아닌 독립성과 전문성 강화를 위한 쇄신이 필요하다”고 요구했고 국토교통부를 향해서도 “개입 의혹을 규명하고 책임자를 문책해야 한다”고 강조했다.

앞서 전날 국무조정실은 제주항공 여객기 참사 희생자들의 유해를 부실하게 수습하고 장기간 방치한 책임을 물어 국토부, 항철위 등 공직자 12명에 대한 문책을 요구하기로 했다.