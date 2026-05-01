노동절 양대노총과 靑서 만난 李 “‘친노동은 반기업’ 이분법 깰 때”

이재명 대통령은 노동절인 1일 “‘친노동은 반기업’, ‘친기업은 반노동’이라는 이 낡은 이분법을 깰 때 우리는 비로소 더 나은 미래로 나아갈 수 있다”며 “노동과 기업이 함께 가는 상생의 길을 열겠다”고 말했다. 양대 노총과 노동자, 경영계를 초청해 역대 첫 청와대 노동절 기념식을 개최한 이 대통령은 노동이 존중받는 사회와 더불어 ‘상생의 생태계’를 조성하겠다는 의지를 드러냈다.
이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 노동절 기념식에서 “노동 존중 사회와 기업 하기 좋은 나라는 양립할 수 없는 것이 아니다”며 이같이 밝혔다. 이날 기념식에는 김동명 한국노동조합총연맹 위원장과 양경수 전국민주노동조합총연맹 위원장 등 양대 노총 지도부뿐만 아니라 손경식 한국경영자총협회장, 송치영 소상공인연합회장 등 경영계 인사도 자리했다. 이 대통령은 “기업 없는 노동자도 없고, 노동자 없는 기업도 없다”고 역설했다.
청와대가 노동절 기념식을 개최한 건 이번이 처음이고, 노동계를 대표해 한국노총과 민주노총이 노동절 행사를 함께하는 것 또한 역대 최초다.
이 대통령은 “지금 이 자리에 노동계와 경영계가 함께하는 것 자체가 존중과 상생을 위한 그간의 노력을 보여준다고 생각한다”며 “대화의 첫걸음은 이미 준비 과정에서부터 시작됐다. 모두가 함께 상생의 밑그림을 그려나가기 시작했다는 사실 그 자체, 그것이 바로 오늘 노동절의 가장 큰 의미 중 하나”라고 짚었다. 이 대통령은 “노동과 기업, 공정과 혁신, 성장과 분배가 선순환하는 ‘진짜 성장’을 반드시 실현하겠다”고 약속했다.
인공지능(AI)이 산업의 판을 흔드는 대전환 속에서도 상생의 길을 찾고 노동자들과 함께 지속가능한 미래를 만들어가겠다는 의지도 피력했다.
이 대통령은 “생산성 향상만을 위해 노동자에게 일방적 희생을 강요해서는 안 된다”며 “노동자는 일터에서 생산으로 우리의 경제를 지탱하고, 일터 밖에서는 소비자로서 경제 발전을 이끄는 가장 중요한 경제의 주체이기 때문”이라고 했다. 그러면서 “피할 수 없는 변화의 물결이라 하더라도 함께 사는 상생의 길을 찾아내는 것이 우리 모두의 지속가능한 내일을 위한 길”이라며 “우리 정부는 대전환의 과정에서 일하는 국민 한 분 한 분이 더 안전하고, 더 공정하며, 더 당당하게 자신의 삶을 꾸려 나갈 수 있도록 각별히 보살피겠다”고 다짐했다.
이 대통령은 산업재해 예방과 보편적 노동기본권 확대에 더 힘을 쏟겠다는 뜻도 밝혔다. 이 대통령은 “일터의 안전만큼은 결코 양보하거나 타협하지 않겠다”며 “노동자가 죽음을 무릅쓰지 않아도 되는 그런 정상적인 나라를 반드시 만들 것”이라고 말했다. 이어 “모든 노동자가 노동기본권을 누릴 수 있게 하겠다”며 “정규직과 비정규직, 원청과 하청, 플랫폼 노동자와 프리랜서까지 일하는 사람이라면 누구나 공정한 대우를 받고 보호의 사각지대가 생기지 않도록 각별히 살피겠다”고 밝혔다.