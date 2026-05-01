“오늘 성수 가지마세요” 경찰 출동까지…‘포켓몬’ 보러 몰린 인파에 결국 중단

포켓몬 메가페스타 행사에 인산인해…서울시 요청에 중단

노동절 서울 성동구 성수동 일대에서 열린 ‘포켓몬스터’ 행사에 대규모 인파가 몰리면서 안전 문제로 중단됐다. 경찰과 소방이 출동하는 소동도 벌어졌다.

1일 서울 성동구 성수동 일대가 ‘포켓몬 메가페스타 2026’ 참여를 위해 모인 인파로 북적이는 모습. 사회관계망서비스(SNS) 캡처

1일 서울 성동경찰서 등에 따르면 이날 오전 성수동 일대에서 “사람이 너무 몰려 안전이 우려된다”는 내용의 신고가 여러 건 접수돼 당국이 긴급히 현장 관리에 나섰다.

경찰은 서울숲 포켓몬 행사 부스 인근 등에 경력 90여명을 투입해 통제했다. 다행히 부상자는 발생하지 않았다.

포켓몬코리아는 이날 오전부터 일본 애니메이션 겸 게임 포켓몬 30주년을 맞아 성수동 일대에서 ‘포켓몬 메가페스타 2026’를 열었다. 게임을 하면 희귀 카드를 증정하는 등 각종 체험 이벤트와 전시 공간을 마련했다.

이에 노동절 휴일 이른 오전부터 포켓몬 팬들이 몰렸고, 인근 서울숲의 ‘2026 서울국제정원박람회’에 설치된 포켓몬 정원 관람객까지 섞이며 일대가 인산인해를 이뤘다.

사회관계망서비스(SNS)에는 성수동 골목이 사람으로 빼곡히 찬 사진과 우려 메시지가 잇따라 올라왔다. “사람이 너무 많아서 움직일 수가 없다” “다시 빠져나가는 것도 힘들다” “오늘 성수 절대 가지 마세요” 등의 게시글도 여럿 올라왔다.

2026 서울국제정원박람회 개막을 하루 앞둔 지난달 30일 서울 성동구 서울숲에서 피카츄 등 조형물들이 전시돼 있다. 뉴스1

실제 서울시 추산 성수 카페거리 인파는 오전 10시 기준 2만6000명에서 정오쯤 4만명까지 급증했다.

주최 측은 서울시 등 요청에 따라 이날 정오쯤 행사를 중단했다.

‘포켓몬 메가페스타 2026’ 체험 이벤트 중단 공지. 포켓몬코리아 SNS 캡처

포켓몬코리아는 “많은 인파로 인한 안전상의 이유로 이벤트가 잠정 중단됐다”며 “참여자 여러분께 너른 양해 부탁드린다”고 공지했다.

행사 중단 과정에서 새벽부터 기다린 일부 참가자의 항의로 실랑이가 벌어지며 경찰이 중재에 나서기도 했다.