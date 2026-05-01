GPS 끄고 유령 항해도… 호르무즈 해협 탈출한 선박 얼마나 되나

사선 넘은 200여척의 대탈출

유조선 등 913척 여전히 고립



최대 해운사도 ‘속수무책’

美, 새 연합체 ‘해양 자유 연합’ 구상

미국과 이란의 전쟁으로 호르무즈해협이 봉쇄된 상황에서 약 200척의 선박이 봉쇄를 뚫고 탈출에 성공한 것으로 나타났다고 AFP 통신이 1일(현지시간) 보도했다.

해운 데이터 분석업체 AXS 마린에 따르면 지난달 29일 기준 걸프 해역에 남아 있는 모든 종류의 상선 수는 913척으로, 전쟁이 시작된 2월28일 당시 1114척에서 약 18% 감소한 수치다. 즉, 200척의 선박이 이 기간에 호르무즈 해협을 통과해 빠져나간 것으로 추정된다.

1일(현지시간) 호르무즈 해협에 선박들이 떠다니는 모습. 로이터연합뉴스

현재 걸프 해역에는 270척 이상의 유조선과 약 20척의 액화천연가스(LNG) 운반선, 그리고 30여 척의 액화석유가스(LPG) 운반선이 빠져나가지 못했다. 다만 이 수치에는 원유 산업 지원선 등 해역에 계속 남아있는 선박도 포함돼 있어 실제 봉쇄로 발이 묶인 선박 수와는 차이가 있을 수 있다.

해운 데이터 업체 케이플러(Kpler)의 자료에 따르면 의약품, 식료품, 가구, 산업용 부품 등을 실은 컨테이너선은 118척으로 나타났다. 이 중 30척은 이란 선적이다. 전쟁 초기 155척과 비교하면 감소했다.

15척은 세계 최대 해운사인 MSC 소속으로, MSC는 이 중 4척을 호르무즈해협을 빠져 나왔지만, 2척은 이란에 나포됐다.

세계 2위 해운사인 ‘머스크’(Maersk)의 경우 전쟁 초기와 동일하게 6척의 컨테이너선이 걸프 해역에 남아있다.

지난 4월 27일 프랑스 해상 정보·협력·감시 센터의 화면 속 호르무즈 해협 선박들. AFP연합뉴스

중국원양해운(COSCO)은 2척이 빠져나온 후 현재 2척이 해역에 남아있다.

이란의 공격 위험에 대비해 GPS 신호를 비활성화하거나 위조한 상태로 항해하는 선박 비율도 지난달 29일 기준 31%인 것으로 나타났다. 이는 전쟁 발발 전인 16%보다 두 배 가까이 늘어난 수치다.

미국 도널드 트럼프 행정부는 호르무즈해협의 통항 재개를 위해 ‘해양 자유 연합’이라는 새로운 국제 연합체를 구상하고 있다. 이 미국 주도 연합체는 호르무즈해협 통항을 위한 정보를 공유하고, 외교적으로 협력하며, 제재를 집행하는 방향이다.