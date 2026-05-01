이란 국영 매체 “美와 종전 위한 새 협상안, 파키스탄에 전달”

이란이 미국과의 전쟁을 종식하기 위한 새로운 협상안을 중재국 파키스탄에 전달했다고 이란 국영 IRNA 통신이 1일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 이란은 전날 밤 파키스탄에 협상안 전문을 전달했다. 구체적인 내용은 공개되지 않았으나, 이전 제안에 대한 미국의 반응이 고려됐을 것으로 추정된다.

사진=AP연합뉴스

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 전날 언론 인터뷰에서 “미국과의 협상에서 최우선 과제는 전쟁 종식과 지속 가능한 평화 확보”라고 밝혔다고 IRNA는 전했다.

미국과 이란은 지난달 11일 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 전쟁 종식을 위한 1차 회담을 열었지만 합의 도출에는 실패했다.

이후 양측은 파키스탄을 통해 2차 회담 가능성을 타진해왔지만 아직까지 성사되지 않은 상태다.

그간 양측은 상대방이 제시한 협상 조건을 거부하며 교착 국면을 이어왔다.

지난달 27일 미국 매체 악시오스는 이란이 호르무즈 해협을 우선 개방하고 종전을 선언한 뒤 핵협상을 이어가자는 제안을 파키스탄을 통해 미국에 전달했다고 보도했다.

이 보도 이후 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 브리핑에서 “이란 문제와 관련한 대통령의 레드라인은 매우 분명하다”고 선을 그었다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 핵 프로그램 문제가 해결되지 않는 한 해상 봉쇄 유지 입장을 고수해왔다. 이란이 20년간 핵 프로그램을 중단하고, 약 440㎏ 규모의 고농축 우라늄 전량을 반출하는 것 등이 미국의 핵심 요구다.

트럼프 대통령은 전날 미군 지휘부로부터 이란에 대한 새로운 군사작전 계획을 보고받는 등 협상 교착을 타개하기 위한 압박 수단을 검토 중인 것으로 알려졌다.