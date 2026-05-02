'지연과 이혼' 황재균 "재혼 생각 있다…아이 생기면 야구 시킬 것"

전 야구선수 황재균이 재혼에 대한 솔직한 심경과 은퇴 비화를 밝혔다.

황재균은 1일 방송된 MBN 맛집 예능물 '전현무계획3'에 출연해 MC 전현무, 곽튜브와 함께 경북 문경을 찾았다.

이날 방송에서 그는 재혼 의사를 묻는 질문에 "기회가 된다면 다시 가고 싶다"며 "나중에 내 아이를 갖고 싶기 때문"이라고 답했다.

특히 2세 교육에 대해 "무조건 야구를 시킬 것이다. 내가 가장 잘 서포트할 수 있는 영역이기에 가르치면서 뿌듯함을 느끼고 싶다"는 바람을 드러냈다.

은퇴를 결심한 배경도 직접 전했다. 황재균은 "전성기보다 폼이 떨어진 것을 스스로 느꼈다. 등 떠밀리듯 은퇴하는 것이 싫어 1군 주전 선수일 때 마무리하고 싶었다"며 "연봉을 더 받는 것보다 명예로운 퇴장이 중요했다"고 소신을 밝혔다.

이외에도 그는 "시골보다는 도시가 좋다"는 취향과 함께 "키 큰 스타일이 이상형"이라고 덧붙였다.

황재균은 2022년 그룹 '티아라' 멤버 지연과 결혼했으나, 2024년 이혼했다. 지난해 20년간의 프로 선수 생활을 마무리하고 은퇴했다.

<뉴시스>