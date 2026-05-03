유가 뛰었는데 돈 못 벌었다… 엑손모빌·셰브런, 1분기 실적 ‘급감’

미국과 이란 간 전쟁 여파로 국제 에너지 가격이 급등한 가운데, 미국 주요 석유업체들의 올해 1분기 실적은 크게 악화된 것으로 나타났다.

미 최대 에너지 기업 엑손모빌은 1일(현지시간) 실적 보고서를 통해 1분기 순이익이 41억8000만 달러로 전년 동기 대비 46% 감소했다고 밝혔다. 이는 최근 5년 사이 가장 낮은 수준이라고 블룸버그는 보도했다.

사진=AFP연합뉴스

또 다른 대형 석유회사 셰브런도 1분기 순이익이 22억1000만 달러로 전년 동기보다 37% 줄었다고 이날 밝혔다.

다만 두 회사의 실적 악화 폭은 월가 분석가들의 당초 전망보다는 양호한 수준으로 평가된다.

이러한 실적 부진은 미·이란 전쟁에 따른 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화하면서 중동 지역 생산이 크게 줄어든 데 따른 것으로 분석된다.

엑손모빌의 대런 우즈 최고경영자(CEO)는 이날 미국 CNBC 인터뷰에서 전체 생산량의 약 15%가 전쟁의 영향을 받고 있다고 밝혔다. 또한 해협이 재개방되더라도 원유 수송이 정상화되기까지 최대 2개월이 걸릴 것이라고 전망했다.

전쟁에 따른 석유 공급 혼란에 대응하는 과정에서 파생금융상품과 관련한 일시적인 손실도 손실을 키우는 요인이 됐다. 우즈 CEO는 원유 수송 경로를 조정하는 과정에서 헤지 거래로 1분기 중 약 40억 달러 규모의 일시적 손실이 반영됐다고 밝혔다.

셰브런의 마이크 워스 CEO 역시 CNBC 인터뷰에서 “글로벌 에너지 시스템이 극심한 스트레스 상황에 놓여 있다”고 진단했다.