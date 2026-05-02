[속보] 한동훈 “장동혁 당권파는 한동훈하고만 싸우려 해”

한동훈 전 국민의힘 대표가 29일 오후 부산 북구 구포시장을 찾아 학생들과 셀카를 찍고 있다. 뉴스1

무소속으로 뛰는 한동훈 국민의힘 전 대표는 2일 “장동혁 당권파는 여기 부산 북구갑에서 민주당이 아니라 한동훈하고만 싸우려 한다”고 비판했다.

한 전 대표는 이날 자신의 페이스북에 “저는 개의치 않겠다”라며 이같이 밝혔다.

그는 “오직 북구발전과 보수재건을 위해 민주당을 꺾고 반드시 승리하겠다”라고 덧붙였다.

한 전 대표는 오는 4일 선관위에 예비후보로 등록할 예정이다. 이어 오는 7일 선거사무소를 공식 개소할 계획이다.