美 스피릿항공 폐업절차 개시… 전체 항공편 취소

중동 전쟁 등으로 경영난 심화

미국의 대표적 초저가 항공사 스피릿항공이 창립 34년 만에 영업을 종료하고 운항을 중단한다. 중동 전쟁 여파로 항공유 가격이 급등하면서 경영난이 더욱 심화된 점도 영향을 미쳤다.

AP통신에 따르면 스피릿항공은 2일(현지시간) 성명을 통해 “즉각적으로 운영 중단 절차에 돌입했다”고 발표했다. 스피릿 항공의 모든 항공편은 취소됐다.

스피릿항공 A319 에어버스 항공기. AP연합뉴스

스피릿항공은 “지난 34년간 초저가 모델로 항공업계에 미친 영향에 자부심을 느낀다”며 “앞으로도 승객들을 오랫동안 모시길 바랐지만 그러지 못하게 됐다”고 밝혔다.

회사 측은 고객들에게 환불은 가능하지만 다른 항공편 예약을 지원하지는 않을 것이라고 안내했다.

이번 폐업은 정부의 구제금융이 무산됨에 따른 것으로 예견된 수순으로 평가된다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 세금으로 지원하는 인수 방안을 최종 제안했지만 합의에 이르지 못했다고 AP통신은 전했다.

스피릿항공은 최근 2년 사이 두 번 파산 보호 신청을 하는 등 심각한 유동성 위기에 처해 있었다. 코로나19 이후 운영 비용 상승과 부채 증가로 어려움을 겪어왔으며, 2020년 이후 누적 손실이 25억 달러(약 3조7천억원)를 넘는다. 특히 이란 전쟁 여파로 항공유 가격이 급등하면서 경영난이 더욱 악화했다.