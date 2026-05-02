올해는 ‘섬 방문의 해’… 정부, 섬 숙박 관광객에 10만원 지원

중앙정부 지자체가 올해를 ‘섬 방문의 해’로 지정하고 섬 여행 활성화를 위해 숙박 관광객에게 최대 10만 원을 지원한다. 섬 관광 수요를 늘려 지역 활력을 높이겠다는 취지다.

행정안전부는 2일 전남 여수시 이순신광장에서 ‘2026년 섬 방문의 해’ 선포식을 열고 관련 정책을 본격 추진한다고 밝혔다.

윤호중 행정안전부 장관이 지난달 21일 오후 2026 여수세계섬박람회 주행사장 조성공사 현장을 방문하여 주요시설 추진상황 등을 점검하고 있다. 행정안전부 제공

행안부는 여름 휴가철인 7~8월과 ‘2026 여수세계섬박람회’(9월5일~11월4일) 기간 섬을 방문해 1박 이상 머무는 관광객에게 숙박비를 지원한다. 전라남도는 ‘전남 섬 방문의 해’를 별도로 운영하며 최대 10만원 여행비를 지원한다. 한국관광공사는 9월 섬 지역 숙박 할인 행사 ‘숙박 세일 페스타’를 진행해 관광 수요 확대를 뒷받침한다.

섬 방문의 해는 그동안 저평가된 섬의 관광 가치를 재조명하고 관광을 활성화하기 위해 올해 처음 추진되는 정책이다.

정부는 ‘1인 1섬 홍보’ 캠페인을 통해 참여자에게 ‘전자 도민증’을 발급할 예정이다. 명예 섬 주민 자격을 부여하는 프로그램을 운영하고, ‘찾아가고 싶은 섬 88곳’ 방문 인증 행사도 추진된다.

김민재 행안부 차관은 “우리나라는 3390개의 아름다운 섬을 가진 다도해 관광 국가로 섬마다 고유한 매력과 가치를 지니고 있다”며 “많은 국민이 섬을 찾아 가족·친구와 함께 특별한 여행의 즐거움을 경험하시길 바란다”고 말했다.