신지♥문원, 결혼식 현장 공개…김종민·빽가 깜짝 이벤트에 눈물

그룹 코요태 신지와 가수 문원이 연예계 동료들의 축복 속에 백년가약을 맺었다.

신지와 문원은 2일 오후 서울 강남구 역삼동 라움아트센터에서 모두의 축복 속에 꽃길을 걸으며 화촉을 밝혔다. 예식 1부 사회는 붐과 문세윤이 진행을 맡았다.

가족과도 같은 코요태 멤버 김종민과 빽가는 이날 축사로 두 사람의 앞날을 축하하고 격려했다. 특히 깜짝 이벤트로 성시경의 '넌 감동이었어'를 열창했고, 신지는 멤버들의 끈끈한 우정과 응원에 감동하며 눈물을 흘렸다.

이어 절친인 에일리가 본인의 곡 '헤븐'(Heaven)으로 축가를 불렀다. 백지영은 성시경의 '두 사람'을 부르며 모든 하객과 함께 두 사람의 결혼을 축하했다.

신지와 문원은 청첩장을 통해 "서로가 마주 보며 다져온 사랑을 이제 함께 한 곳을 바라보며 걸어갈 수 있는 큰 사랑으로 키우고자 합니다"라며 "저희 두 사람이 사랑의 이름으로 지켜나갈 수 있게 앞날을 축복해 주시면 감사하겠습니다"라고 전했다.

신지와 문원은 지난 2024년 MBC 표준FM '이윤석 신지의 싱글벙글쇼'에서 DJ와 게스트로 만나 인연을 맺었다. 그해 연인 사이로 발전했다. 지난해 6월 웨딩 촬영 사실이 외부에 알려진 후, 신지가 소셜 미디어를 통해 직접 결혼 소식을 발표하며 인생 2막을 예고했다.

결혼 준비 과정에서 문원의 이혼 이력과 과거사를 둘러싼 각종 의혹이 제기되며 부침을 겪기도 했으나, 신지 측은 "사실무근"임을 밝히며 정면 돌파했다. 신지는 "더욱 단단해졌다"며 서로에 대한 깊은 신뢰를 드러낸 바 있다.

현재 두 사람은 이미 살림을 합친 상태로 KBS 2TV '신상출시 편스토랑' 등을 통해 신혼 일상을 공개해 왔다. 향후 MBN '남의 집 귀한 가족'을 통해 결혼 준비 전 과정을 추가로 선보일 예정이다.

<뉴시스>