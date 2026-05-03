오후 3시마다 멍해진다…커피보다 먼저 봐야 할 ‘오늘 점심’

하루 나트륨 3075mg, WHO 기준 1.5배…짠 점심은 식단 불균형 신호

흰쌀밥·면·빵 위주 식사, 혈당 출렁이며 오후 집중력 흔들 가능성

단백질·채소 먼저, 복합당은 적당히…점심 한 끼가 남은 5시간 좌우

오후 3시, 사무실 공기가 갑자기 무거워진다.

정제 탄수화물과 당류 비중이 높은 점심은 식후 혈당 변동을 키워 오후 집중력 저하와 피로감을 부를 수 있다. 게티이미지

모니터는 켜져 있는데 글자는 머릿속으로 들어오지 않는다. 커피를 한 잔 더 마셔도 잠깐뿐이다. 눈꺼풀은 내려앉고, 집중력은 점심시간 이전으로 돌아오지 않는다.

많은 사람이 이 시간을 단순한 피로로 넘긴다. 하지만 반복되는 오후 무기력은 이미 점심 식사에서 시작됐을 가능성이 있다.

3일 질병관리청 국민건강영양조사에 따르면 2024년 우리 국민의 하루 평균 나트륨 섭취량은 3075mg 수준이다. 세계보건기구(WHO)가 성인에게 권고하는 하루 나트륨 섭취 기준 2000mg 미만을 훌쩍 넘는다.

식약처가 국민건강영양조사 자료를 바탕으로 분석한 2023년 결과에서도 하루 평균 나트륨 섭취량은 3136mg으로 나타났다. 특히 나트륨의 절반 이상은 면·만두류, 김치류, 국·탕류, 볶음류, 찌개·전골류 등에서 나왔다. 음식점 한 끼 나트륨 노출량도 가정식보다 많았다.

나트륨 자체가 오후 3시 졸림을 바로 만든다고 단정할 수는 없다. 문제는 짠 점심이 대개 국물, 면, 흰쌀밥, 가공식품, 빠른 식사와 함께 온다는 데 있다. 이 조합은 포만감은 짧고, 몸의 에너지 흐름은 불안정하게 만들기 쉽다.

◆커피를 더 마셔도 안 깨는 이유

점심 메뉴가 흰쌀밥, 면, 빵, 달콤한 음료 위주였다면 오후의 몸은 생각보다 빨리 흔들릴 수 있다.

정제 탄수화물은 소화와 흡수가 빠르다. 식후 혈당을 빠르게 올린 뒤 다시 떨어뜨리는 흐름을 만들 수 있다. 이 과정에서 일부 사람은 졸림, 무기력, 집중력 저하를 더 크게 느낀다.

실제로 식사와 혈당, 식후 졸림, 업무 생산성의 관계를 살핀 최근 연구들은 식사 내용과 혈당 변동이 직장 내 졸림에 영향을 줄 수 있다고 본다. 다만 모든 사람에게 같은 방식으로 나타나는 것은 아니어서, 기사에서는 ‘가능성’으로 보는 것이 정확하다.

문제는 커피가 이 흐름을 완전히 덮어주지 못한다는 점이다.

카페인은 잠깐 각성감을 줄 수 있지만, 점심 식사가 단백질과 식이섬유 없이 탄수화물 위주로 치우쳤다면 오후 에너지는 금세 다시 꺼질 수 있다. 커피를 더 마셔도 머리가 맑아지지 않는 날, 원인은 카페인 부족이 아니라 점심의 구성이었을 수 있다.

◆가벼운 점심이 더 빨리 허기를 부른다

체중 관리를 위해 점심을 쉐이크나 에너지바 하나로 끝내는 이들도 있다. 하지만 ‘가볍게 먹었다’는 느낌이 곧 안정적인 오후 컨디션을 뜻하지는 않는다.

제품에 따라 단백질과 식이섬유가 부족하면 포만감은 오래가지 않는다. 액체 형태 식사는 씹는 과정이 적어 고형식보다 포만감 신호가 약하게 형성될 수 있다는 연구도 있다.

점심을 너무 적게 먹으면 오후 3~4시에 허기가 몰려온다. 이때 손이 가는 것은 대개 견과류나 삶은 달걀이 아니라 달콤한 과자, 빵, 음료다.

그렇게 오후 간식까지 당류 중심으로 이어지면 몸은 또 한 번 빠른 에너지 상승과 하락을 겪는다. ‘점심을 적게 먹었는데 왜 더 피곤하지’라는 느낌은 여기서 생긴다.

간편식도 마찬가지다. 빠르게 먹을 수 있다는 장점은 있지만, 나트륨은 높고 단백질·채소는 부족한 경우가 많다. 배는 찼는데 오래 버티지 못하는 식사다.

◆오후를 버티는 점심은 따로 있다

핵심은 점심을 줄이는 것이 아니다. 점심을 다시 구성하는 것이다.

탄수화물을 완전히 끊을 필요는 없다. 뇌와 몸에는 에너지가 필요하다. 다만 흰쌀밥, 면, 빵처럼 빠르게 흡수되는 탄수화물만으로 한 끼를 채우면 오후 컨디션이 흔들릴 수 있다.

식판의 순서를 바꾸는 것만으로도 도움이 된다. 채소와 단백질을 먼저 먹고, 밥이나 면은 뒤에 먹는 방식이다. 여러 연구에서는 단백질·지방·식이섬유를 탄수화물보다 먼저 먹는 식사 순서가 식후 혈당 반응을 완만하게 하는 데 도움이 될 수 있다고 보고됐다.

현미나 잡곡밥 같은 복합 탄수화물, 달걀·두부·생선·고기 같은 단백질, 나물·샐러드·채소 반찬을 함께 넣으면 포만감은 길어진다. 국물은 다 비우지 않고, 짠 양념은 덜어내는 편이 낫다.

오후 간식도 바꿔야 한다. 달콤한 음료나 빵 대신 견과류, 삶은 달걀, 무가당 요거트처럼 단백질과 지방이 함께 들어간 간식이 낫다. 단맛으로 잠깐 버티는 방식은 다시 피로를 부를 수 있다.

단백질·식이섬유가 함께 들어간 식사는 포만감을 오래 유지해 오후 업무 시간의 에너지 유지에 도움을 줄 수 있다. 게티이미지

오후 3시마다 멍해진다면 커피잔만 볼 일이 아니다.

점심에 무엇을 먹었는지, 얼마나 빨리 먹었는지, 밥과 면만 남기지 않았는지부터 봐야 한다. 남은 근무 5시간의 컨디션은 책상 위 커피보다, 점심 식판 위에서 먼저 결정될 수 있다.

영양 전문가들은 “오후 피로를 줄이려면 점심을 적게 먹는 것보다 탄수화물, 단백질, 식이섬유의 균형을 맞추는 것이 중요하다”고 조언한다. 내일 점심에는 밥을 줄이기보다 채소와 단백질을 먼저 올려보는 것이 시작이다.