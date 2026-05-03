'1350억 CEO' 정샘물, '공개 입양' 두 딸 폭풍성장 근황 "둘째 영재 판정"

메이크업 아티스트 정샘물이 방송을 통해 훌쩍 큰 두 딸의 근황을 공개했다.

2일 방송된 MBC TV 예능물 '전지적 참견 시점'에는 연 매출 1350억 원대 뷰티 브랜드를 운영 중인 정샘물이 출연했다. 4년 만에 다시 출연한 그는 사춘기에 접어든 첫째 아인(13) 양과 둘째 라엘(9) 양의 일상을 공유했다.

정샘물. MBC TV '전참시' 캡처

이날 방송에서 특히 눈길을 끈 것은 영재 판정을 받은 둘째 라엘 양이다.

정샘물은 "둘째가 스마트폰보다 책 읽는 것을 더 좋아한다"며 "식사 시간이나 취침 전에도 책을 놓지 않아 오히려 고민일 정도"라고 전했다.

첫째 아인 양과는 메이크업을 두고 티격태격하는 현실적인 모녀의 모습을 보였다.

정샘물은 딸의 메이크업 도구를 직접 세척해주거나 화장을 도와주면서도, 정작 엄마의 브랜드 제품보다 타사 제품을 선호하는 딸의 모습에 한숨을 내쉬어 웃음을 자아냈다.

한편 정샘물은 과거 아프리카 화보 촬영 중 겪은 강도 사건의 트라우마를 현지 아이와의 교감을 통해 극복한 뒤, 공개 입양을 결정한 사연을 밝힌 바 있다.

그는 "입양은 숨길 이유가 없는 특별한 가족 형태"라며 입양에 대한 소신을 지속적으로 이어오고 있다.

<뉴시스>