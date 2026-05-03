유승준 “뭐 얘기 못 할 것도 없지”…유튜브 통해 Q&A 소통한다

가수 유승준이 팬들과의 직접적인 소통에 나선다.

지난 2일 유승준은 자신의 유튜브 채널을 통해 ‘“저… 그때 진짜 무너졌었습니다” “이제 다 말합니다 ”유승준 Q&A 시작합니다”’라는 제목의 영상을 게재했다. 영상을 통해 그는 “저는 여러분 덕분에 잘 지내고 있다”며 “이렇게 여러분과 소통할 수 있는 공간이 있다는 점이 정말 감사하고 다행이다”고 근황을 전했다.

‘“저… 그때 진짜 무너졌었습니다 ” “이제 다 말합니다 ”유승준 Q&A 시작합니다”’라는 제목의 영상 캡처. 유승준

이어 그는 “많은 연예인들이 소통을 하고 있지만, 누구보다 솔직하고 정직하게 있는 그대로의 삶을 말할 수 있어, Q&A를 진행하려 한다”고 설명했다.

유승준은 고민상담이 아닌 점을 강조하면서 자신이 “인생의 굴곡들이 많고 삶의 무게가 많은 사람 중 한 사람이다”며 “여러분의 고민을 함께 나눌 수 있는 적합한 사람이라고 생각한다”고 말했다.

또 “내 아픔과 고민을 그 누구에게도 털어놓지 못할 때 그때 보통 사람들은 진짜 외로워하고 절망적이게 되는 거 같다”고 덧붙였다.

이날 유승준은 “제 이슈에 관련된 이야기까지 어떤 질문이든지 괜찮다”며 “뭐 이제 뭐 얘기 못 할 것도 없지”라고 말해 눈길을 끌었다.

유승준은 영상에 대해 “화려한 이야기보다, 있는 그대로의 삶과 마음을 나누고 싶다”며 “누구에게도 쉽게 털어놓지 못했던 고민,혹은 소소하지만 함께 나누고 싶은 이야기들—어떤 내용이든 괜찮다”는 설명을 남겼다.

한편 유승준은 1997년 데뷔곡 ‘가위’를 시작으로 ‘나나나’, ‘열정’ 등을 연이어 히트시키며 큰 인기를 얻었다. 그러나 2002년 입대를 앞둔 시점에서 미국 시민권을 취득하면서 병역 회피 논란이 불거졌고, 이후 국내 입국이 제한됐다.

그는 이후 재외동포(F-4) 비자 발급을 둘러싸고 정부와 법적 다툼을 이어오고 있다. 대법원에서 두 차례 승소했에도 불구하고, LA 총영사관의 비자 발급 거부가 이어지면서 현재는 세 번째 거부 처분 취소를 위한 항소심이 진행 중이다.