주민 5000명 생수로 버텨…세종 조치원 아파트 화재 사흘째, 임시대피소 운영

세종시 조치원읍 한 아파트 단지에서 발생한 화재로 전력 공급이 끊겨 입주민들이 큰 불편을 겪고 있는 가운데 사흘째인 3일 세종시가 수도 공급 정상화 등 복구 작업에 속도를 내고 있다. 세종시는 불편을 겪는 주민들에게 임시거처를 제공하고 있다.

지난 1일 화재가 난 세종시 조치원읍 아파트 지하 전기실 내부 모습. 세종소방본부 제공

세종시에 따르면 시는 전날 오전 10시15분쯤 비상전력을 활용해 급수시설을 복구하면서 일반용수 공급을 재개했다. 다만 식수는 아직 정상 공급이 어려워 주민들은 시가 지원한 생수를 받아 쓰고 있다. 해당 아파트 단지는 1429세대, 5000여명이 거주 중이다.

시는 화재가 발생한 지하 전기실 내부 정리와 안전 조치 등을 거쳐 본격적인 복전 작업에 착수했다. 오는 5일까지 엘리베이터와 보안시설 등 공용시설부터 우선 가동할 계획이다.

그러나 각 세대에 대한 전력 공급 정상화는 지하주차장 내 전기설비 복구 상황에 따라 상당한 시간이 걸릴 것으로 예상된다.

세종시와 한국전력공사는 소실된 변전배전반을 긴급 수리하는 데 최소 나흘가량이 필요할 것으로 보고 있으나 완전한 복구까지는 2~3주가량 더 소요될 가능성도 제기된다. 가스 공급 역시 전력 복구 일정에 맞춰 정상화될 전망이다.

지난 1일 화재가 난 세종시 조치원읍 아파트 지하 전기실 내부 모습. 세종소방본부 제공

시는 정전과 단수로 일시 대피한 주민들을 위해 조치원읍 행복누림터와 마을회관, 경로당 등에 임시거처를 마련하고 있다. 민간 숙박시설 1곳도 확보했다. 모두 2046명을 수용할 수 있다.

주민 5000여명 가운데 상당수는 여전히 자택에 머물고 있지만 일부는 시가 제공한 임시대피소나 인근 숙박시설로 거처를 옮긴 상태다. 시는 대피 주민들에게 모포와 생수 등 구호물품도 지원하고 있다.

김하균 세종시장 권한대행이 지난 2일 아파트 단지를 찾아 주민들의 불편사항을 듣고 있다. 세종시 제공

김하균 세종시장 권한대행은 “주민들이 일상생활에 큰 어려움을 겪고 있는 만큼 생필품 지원과 함께 신속한 복구가 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

앞서 지난 1일 오후 8시2분쯤 조치원읍 한 아파트 단지 지하 전기실에서 불이 났다. 인명피해는 없었으나 단지에 전력을 공급하는 변전·배전반이 모두 타버렸다. 한전이 복구를 위해 아파트 전력 공급을 전면 차단하면서 1429세대, 약 5000명의 주민이 정전과 단수 피해를 겪고 있다.