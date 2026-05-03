'BTS PD' 피독·'전 MBC 기캐' 김가영, 결별

방탄소년단(BTS) 프로듀서 피독(강효원)과 기상캐스터 김가영이 결별 소식을 전했다.

3일 마이데일리는 피독과 김가영이 올 초 결별했다고 보도했다. 두 사람은 각자의 본업에 집중하며 자연스럽게 멀어졌고, 결별에 이른 것으로 전해졌다.

피독 프로듀서(왼쪽), 김가영 기상캐스터. 빅히트 뮤직 제공, 김가영 인스타그램 캡처

두 사람은 2024년 연애를 인정하며 공개 커플이 됐다.

김가영은 2024년 2월 한 라디오에 출연해 "일도 열심히 하고 축구도 매일 하고 연애도 부지런하게 하고 있다"며 피독과의 열애를 인정했다.

그러면서 "방송에서 이런 얘기를 처음 해 봐 기분도 이상하고 연락도 많이 받았는데 축하해주고 응원 많이 해 줘서 감사하다"고 했다.

피독은 방탄소년단의 히트곡 대부분을 작사·작곡한 스타 프로듀서다. '상남자' '아이 니드 유(I NEED YOU)' '불타오르네' '피 땀 눈물' '봄날' '디엔에이(DNA)' '아이돌' '작은 것들을 위한 시' '라이프 고스 온(Life Goes On)' 등을 작업했다.

김가영은 2015년 OBS 기상캐스터를 시작으로 포항 MBC 아나운서, KBS 미디어 24시 뉴스 앵커를 거쳐 2018년부터 MBC 기상캐스터로 재직하고 있다. 방송인으로도 활약하며 '호구의 연애', '건썰다방', '아포칼립스: 혼돈의 지구방위대', '개미는 오늘도 뚠뚠', '골 때리는 그녀들' 등에 출연했다.

<뉴시스>