성시경, 이소라에 "보란듯이 잘 됐으면 좋겠다" 응원

모델 이소라가 '고막남친' 성시경과 '명예영국인' 백진경에게 영어 면접을 위한 과외를 받는다.

3일 방송되는 MBC TV 예능 프로그램 '소라와 진경'에서 이소라는 파리 현지 에이전시 영어 면접을 대비해 영어와 일본어 등 3개국어를 구사하는 성시경과 158만 구독자를 보유한 크리에이터 '명예영국인' 백진경을 만난다.

소라와 진경. MBC 제공

성시경은 비교적 늦은 나이에 해외 시장에 도전하며 겪었던 생생한 경험담을 털어놓으며 "보란듯이 잘 됐으면 좋겠다"고 응원한다.

플러스 사이즈 모델로 활동 중인 영국 거주 8년 차의 백진경은 영국의 영어와 문화를 소개하는 콘텐츠로 화제를 모았다.

그는 "영어는 무조건 기세"라며 "한국식 겸손함은 빼도 좋을 것 같다"고 조언한다.

이에 이소라는 "아이 엠 어 코리안 하이디 클룸(I am a Korean Heidi Klum), BAMM"이라는 자기소개를 완성한다.

이는 전 세계적 인기를 끌었던 '프로젝트 런웨이'의 상징이자 원조 MC인 세계적 모델 하이디 클룸에 자신을 빗댄 것이다.

이소라는 '프로젝트 런웨이 코리아'의 전시즌을 이끈 MC다.

<뉴시스>