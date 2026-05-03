‘연금으로 노후 생활 가능’… 월 200만 원 이상 수급자 9만 명 넘었다

국민연금 월 200만원 이상 9만명 돌파

20년 이상 장기 가입 증가 영향…남성 수급자가 97.9%로 압도적

여전히 275만명은 40만원↓

국민연금으로 매달 200만원 이상을 받는 수급자가 9만명을 넘어선 것으로 나타났다. 1년 전 5만명 수준이었던 것과 비교하면 수급자 규모가 두 배 가까이 급격히 늘었다. 장기 가입자가 늘며 연금만으로 노후 생활이 가능한 수급자가 빠르게 증가했다.

서울 소재 국민연금공단 종로중구지사의 모습. 뉴시스

3일 국민연금공단이 공개한 2025년 12월 기준 국민연금 공표통계에 따르면 월 200만원 이상 연금을 받는 수급자는 9만3350명이었다. 2024년 12월 5만772명과 비교해 83.8% 증가한 수준이다. 불과 1년 사이 수급자 규모가 급증하면서 10만명 돌파를 목전에 두고 있다.

성별로 보면 남성 수급자가 9만1385명으로 전체의 97.9%를 차지했다. 반면 여성은 1965명으로 2.1%에 그쳤다. 이는 국민연금 도입 초기 여성 경제활동 참여가 제한적이었고 출산과 육아로 인한 경력 단절이 길었던 구조적 영향으로 풀이된다.

고액 수급자 증가의 핵심 배경은 장기 가입자의 확대다. 20년 이상 가입자가 꾸준히 늘어나며 수급액도 함께 올라갔다. 가입 기간이 20년 이상인 노령연금 수급자는 135만2281명에 달한다. 이들의 평균 수급액은 월 112만4605원으로 전체 평균보다 높다.

매달 200만원 이상의 연금 수입은 중장년층이 생각하는 적정 노후 생활비를 충족하는 수준이다.

국민연금연구원이 2024년 실시한 국민노후보장패널조사의 제10차 부가조사 결과에 따르면 50대 이상이 생각하는 개인 기준 적정 생활비는 월 197만6000원이다. 국민연금만으로 200만원 이상을 확보할 경우 별도 소득 없이도 기본적인 노후 생활이 가능하다는 의미다.

2025년 12월 기준 노령연금 평균 수급액은 월 68만4565원이다. 최고 수급액은 월 318만5040원으로 확인됐다.

다만 고액 수급자 증가와 별개로 여전히 상당수 수급자는 낮은 연금에 머물러 있다는 점은 문제다.

월 200만 원 이상을 받는 9만여 명의 수급자가 적정 노후 생활비를 상회하는 혜택을 받지만, 수급자 절반 이상은 여전히 기초적인 생활을 유지하기 힘든 저액 수급에 머물러 있기 때문이다.

월 20만원 이상 40만원 미만 구간 수급자가 222만3672명으로 가장 많고 20만원 미만 수급자도 53만990명에 달한다.

전체 노령연금 수급자의 절반 이상이 월 40만원 미만을 받는 구조로 국민연금만으로 최소 생활비 충당이 어려운 상황이 지속되는 흐름이다.