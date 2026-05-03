직장인 52％ "일터에 AI 도입 후 채용 줄어"

직장갑질119 1천명 설문…27% "업무량 되레 증가"

직장인의 절반 이상이 회사에 인공지능(AI) 기술이 도입된 후 채용이 줄었다고 인식하는 것으로 나타났다.



직장갑질119는 여론조사 전문기관 글로벌리서치에 의뢰해 지난 2월 2∼8일 전국 만 19세 이상 직장인 1천명을 온라인 설문한 결과(95％ 신뢰수준에 표본오차 ±3.1％포인트) 이같이 나타났다고 3일 밝혔다.

직장인 스트레스. 게티이미지뱅크

조사에 따르면 직장에 업무용 챗봇, 생성형 AI 등 AI 기술을 공식적으로 도입했거나 도입 중이라고 답변한 직장인은 전체의 47.1%(471명)였다. 도입 후 채용이 줄었는지 묻자 과반인 52.4%(524명)가 '그렇다'고 답했다.



AI 기술이 도입됐다고 답한 471명에게 직장이 인력 감축이나 구조조정을 진행하거나 그럴 계획이 있는지 질문하자 23.8%의 응답자가 긍정했다. 긍정 답변은 300인 이상 기업에 다니고 소득이 월 150만원 미만인 비정규직 집단에서 특히 높았다.



그러나 업무량에는 큰 변화가 없다는 답이 많았다. 471명 중 과반(54.1%)이 업무량에 영향이 없다고 답변했고 오히려 늘었다는 답변도 26.7%에 달했다.



직장갑질119는 "AI 도입으로 콜센터, 고객상담 등 대규모 사업장에 속하면서도 저임금, 비정규직 비중이 높은 사업장을 중심으로 구조조정이 이뤄질 가능성이 있고, AI로 확보된 여유를 추가 업무 수행으로 전환하는 등 AI가 오히려 노동 강도를 높일 수 있다"고 설명했다.



그러면서 "이재명 대통령이 AI 기본소득 같은 대안을 언급했지만, 이는 기술 변화의 결과를 사후적으로 보전하는 방식에 가깝고, 기술 도입 이후 노동과 일자리의 구조를 어떻게 설계할 것인지에 대한 답이라 할 수 없다"며 "노동자들의 목소리가 AI 관련 정책 설계 과정에서부터 충분히 반영돼야 한다"고 했다.

<연합>