데뷔 직전 잠적…‘먹튀 의혹’ 日출신 연습생 출국정지

아이돌 그룹 데뷔를 앞둔 일본인 연습생이 돌연 잠적하며 경찰이 수사에 나섰다.

3일 경찰에 따르면 서울 영등포경찰서는 최근 연예계 소속사로부터 일본인 연습생 A씨에 고소장을 접수했다. 경찰은 A씨를 사기 혐의로 입건하고 출국정지 조치를 내린 것으로 나타났다.

경찰과 소속사에 따르면 A씨는 남성 6인조 그룹의 일원으로 데뷔를 두 달 앞둔 작년 12월 “신뢰 관계가 붕괴됐다”는 말만 남기고 사라졌다.

뮤직비디오 촬영을 마치고 음원과 멤버들 얼굴까지 공개된 상태였지만 A씨의 행방은 묘연했고, 결국 이 그룹은 A씨를 뺀 5인 체제로 데뷔해 활동 중이다.

그렇게 지나가려 했던 소속사가 법적 대응에 나선 것은 전속계약을 맺었던 A씨가 이미 다른 기획사 소속이었던 사실이 뒤늦게 드러나면서다. 몰래 ‘이중 계약’을 한 것이다.

소속사는 A씨의 잠적으로 4개월간 5743만원의 피해를 봤다고 추산했다. 이는 A씨에게 들어간 훈련 비용, 노래·안무 제작비, 녹음비, 뮤직비디오 촬영비, 식대, 숙소 임대료 등을 사측이 합산한 액수다.

경찰은 A씨가 아직 한국에 있다고 보고 소재를 추적 중이다.