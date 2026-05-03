백지영, '70대' 정석원 보고 오열…"40년 함께 행복했다"

백지영이 노인 분장을 한 남편 정석원을 보고 속상해했다.

2일 백지영 유튜브 채널에는 '30년 뒤 노인으로 변한 서로의 모습 보고 백지영♥정석원 부부가 오열한 이유는?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

백지영. 유튜브 캡처

영상에서 두 사람은 노인 분장을 하고 약 30년 후의 모습으로 등장했다.

백지영은 70세 남편을 생각하며 편지를 쓰던 중 끝내 눈물을 보이며 "편지 쓰면서 눈물 나려고 한다. 나 이거 못 쓸 것 같다"고 말했다.

그러자 정석원은 "신파로 가지 말자"고 했다.

백지영은 남편을 보며 "너무 고생 많이 한 얼굴인데"라고 말했다.

정석원은 "내가 아홉 살 더 젊은데"라며 억울해했고, 백지영은 "지금 무덤에서 나온 거 아니냐"라고 말해 웃음을 안겼다.

이후 두 사람은 서로에게 쓴 편지를 직접 읽었다.

백지영은 "40년 넘게 함께 하면서 너무 행복했다"며 "하임이 시집 보낼 때 꺼이꺼이 울던 게 엊그제 같은데 손주가 벌써 9살이다"라고 했다.

백지영은 "진짜 (느낌이) 너무 이상하다. (남편이) 너무 안 건강해 보이더라"고 했다.

<뉴시스>