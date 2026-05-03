“종교 관심 없어요”… 20대 4명 중 3명 ‘무교’

갤럽 조사서 성인 40% “종교 믿어”

50·60대 이상 비중은 절반 달해

우리나라 20대 4명 중 3명은 종교가 없는 것으로 조사됐다.



한국갤럽이 최근 발표한 ‘한국인의 종교 1983∼2025’ 보고서에 따르면 지난해 우리나라 성인(총 4606명 조사) 가운데 ‘현재 믿는 종교가 있다’고 답한 사람의 비율은 40%였다. 개신교 18%, 불교 16%, 천주교 6%다.



성인의 종교인 비율은 1983년 44%에서 2004년 54%로 늘었다가 이후 점차 감소했다. 코로나19 막바지인 2022년엔 37%까지 떨어졌다가 그나마 작년 반등했다.



연령별로 보면 젊을수록 종교가 없는 사람이 많았다. 지난해 기준 종교가 있는 성인의 비율은 20대에서 24%, 30대 29%, 40대 37%, 50대 45%, 60대 이상 52%였다. 60대 이상은 절반 이상이 종교를 갖고 있었지만 20대는 4명 중 3명 이상이 무교인 셈이다. 20대의 종교인 비율 역시 코로나19 이후 다소 반등했으나 2004년 45%와 비교하면 크게 줄었다.



종교를 믿지 않는 이유로는 20대의 58%가 ‘관심이 없어서’라고 답했고, ‘정신적·시간적 여유가 없어서’(20%), ‘종교에 대한 불신과 실망으로’(9%), ‘나 자신을 믿기 때문에’(9%)라는 응답이 뒤를 이었다.



종교 인구 고령화도 가속화하고 있다. 한국갤럽 조사에선 불교인이라고 답한 성인 중 56%가 60대 이상이었다. 개신교와 천주교에서 그 비율이 각각 34%, 32%로 그보다 낮게 나타났지만, 이들 종교에서도 신자 고령화는 뚜렷하다.



한국천주교주교회의가 지난 22일 발표한 ‘한국 천주교회 통계 2025’에 따르면 29세 이하 신자 수는 지난 10년(2015∼2025년) 사이 34% 줄어든 반면 65세 이상 신자 수는 80.4% 크게 늘었다. 전체 천주교 신자 중 65세 이상 비율은 작년 기준 28.9%로, 우리나라 65세 인구 비율(21.2%)을 웃돌았다.



조계종 역시 출가자 수가 20년 사이 3분의 1 수준으로 감소한 가운데 고령 승려의 비율이 30%를 웃도는 것으로 알려졌다.