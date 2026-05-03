차세대 중형위성 2호 탑재 우주발사체 '팰컨9' 발사

국토 자원관리, 재난 대응 등을 목표로 하는 지구관측 위성인 차세대 중형위성 2호가 3일 우주로 향했다.

차세대중형위성 2호 싣고 발사하는 스페이스X '팰컨9'. 스페이스X X 캡처

차중 2호는 한국시간으로 이날 오후 3시 59분(현지시각 2일 오후 11시 59분) 미국 플로리다주 케네디우주센터에서 스페이스X의 발사체 '팰컨9'에 실려 발사됐다.



차세대 중형위성은 500㎏급 표준형 플랫폼 확보 및 민간 기술이전을 위해 제작된 지상관측용 중형위성으로 한국항공우주산업(KAI)이 개발을 주관했다.

<연합>