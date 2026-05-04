96년생 전문직 종사자는 능력을 펼칠 수 있다. 84년생 재정적인 어려움은 스쳐 지나가는 아픔. 72년생 가장 좋은 길을 제쳐두고 돌아가는 격이다. 60년생 보이지 않는 벽을 상대하는 것과 같다. 48년생 괴로움을 참아내면 기쁨을 진정으로 느낀다. 36년생 중립을 표명하는 것이 자신에게 유리하다.

97년생 욕구를 자제하고 형편에 맞게 생활하라. 85년생 반겨줄 사람이 있는 편안한 장소를 찾아라. 73년생 자기관리에 심혈을 기울이도록 노력하자. 61년생 구성원이 힘을 합치니 기세가 부흥한다. 49년생 진정한 아름다움은 내부로부터 나온다. 37년생 기다리는 소식은 오지 않고 시간만 간다.

98년생 돌고 도는 것이 세상의 이치이다. 86년생 돌다리도 두드려 보고 건너라. 74년생 작은 일에 가족들이 모두 미소지을 수 있다. 62년생 말실수로 부부간에 냉담해지기 쉽다. 50년생 함께 하는 것만으로 행복하다. 38년생 근처에 없는 사람들을 찾아 헤맨다.

99년생 기다리지 말고 상대방을 끌어당겨라. 87년생 새로운 사업에 착수하면 고비를 넘겨야 한다. 75년생 불순한 제의를 받아도 응하지 말라. 63년생 금전문제가 발생하면 손실이 따른다. 51년생 소수의 사람으로 인해 분위기가 흐려진다. 39년생 반겨줄 사람이 있는 편안한 장소를 찾아라.

00년생 가족에 좋은 일이 가득하다. 88년생 정직하게 일하는 것이 성취의 기쁨은 크다. 76년생 머뭇거리다가 결국 시기를 놓친다. 64년생 항상 오늘만을 위하여 일을 하라. 52년생 운이 계속될 것이라는 생각은 버려라. 40년생 일에 편승하고 거스르는 사람를 피하라. 28년생 변화에 역행하지 않고 순리를 따르도록 해라.

01년생 변화 신규 이동은 가급적 삼가라. 89년생 마음이 콩밭에 있다면 속도를 늦추어라. 77년생 정면으로 나서면 인연을 만날 수 있다. 65년생 설상가상이 가장 위험하다. 53년생 사정은 같은 처지에 있는 사람이 잘 안다. 41년생 무지몽매한 사람과의 인연을 멀리하라. 29년생 송사에 연루되면 매우 불리하니 타협하라

02년생 피로하다 안정을 취하라. 90년생 잘 보여야 할 날 오히려 실수한다. 78년생 간절히 원한다면 노력해야 성취할 수 있다. 66년생 아랫길도 위험하고 윗길도 미덥지 못하다. 54년생 영업하는 사람은 고객을 먼저 챙겨야 한다. 42년생 고생을 사서하는 모습은 안쓰럽기만 하다. 30년생 경제적으로 안정되면 앞을 가로막지 않는다.

03년생 수익도 있고 노력한 만큼 소득 거둔다. 91년생 할 수 없다고 느끼는 것은 집념 부족이다. 79년생 잘해준다고 한 일이 상대방에 부담이다. 67년생 혹시나 하는 기대감에 시간만 낭비한다. 55년생 내용도 모르고 들이대다가 손해보기 십상. 43년생 여행을 떠나기 전 밤잠을 설치기 쉽다. 31년생 손에서 모두 놓아 버리면 새털처럼 가볍다.

04년생 중대한 일이다 너무 가볍게 결정하지 마라. 92년생 좋은 인맥을 형성하는 일에 힘써라. 80년생 강하게 만드는 것은 하고자 노력이다. 68년생 벗어나는 방법은 자신만 안다. 56년생 되로 주고 말로 받는 운세이다. 44년생 심기가 불편하면 말수를 줄여라. 32년생 자영업자는 옮기거나 변화를 도모한다.

05년생 평소대로 그대로 하면 된다. 93년생 강하게 만드는 것은 하고자 노력이다. 81년생 거절을 당하여 섭섭함을 느낄 수 있겠다. 69년생 다툴 일이 자주 일어나는 것을 보니 위기다. 57년생 새로운 사업에 착수하면 고비를 넘겨야 한다. 45년생 솔직한 표현이 상대방에게 신뢰를 준다. 33년생 내가 취하지 않으면 남이 취한다.

06년생 시간이 걸린다 급하게 결과를 찾지 마라. 94년생 일에 편승하고 거스르는 사람를 피하라. 82년생 잘 보여야 할 날 오히려 실수한다. 70년생 감정의 골이 깊으면 대화가 단절되기 쉽다. 58년생 엉뚱한 곳에서 보물을 오는 운이다. 46년생 아는 것이 없으면 의심하지 않는 법. 34년생 문서처리는 더 꼼꼼하게 처리하고 움직여라.

95년생 흐름에 방해가 될 요소는 제거하라. 83년생 상대방이 즐거우면 나도 즐겁다. 71년생 경험자의 말을 경청하고 전수받아라. 59년생 시간이 경과하면 침묵이 해롭게 작용한다. 47년생 사람이나 돈은 고갈되기 전에 보충하라. 35년생 바람직하지 못한 부분은 멀리하라.

백운철학원