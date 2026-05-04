[이코노 브리핑] 보이스피싱 피해 계좌 구제 빨라진다 외

보이스피싱 피해 계좌 구제 빨라진다

금융감독원은 3일 은행권 등과 함께 보이스피싱과 무관한 계좌 명의인의 불편을 해소하기 위해 지급정지된 계좌와 관련된 이의제기 업무처리 절차를 표준화한다고 밝혔다. 이에 따라 앞으로 지급정지된 계좌의 명의인이 이의제기 신청서와 함께 소명자료를 충분히 구비하면 5영업일 내 심사결과가 통보된다. 또 이의제기 주요 사유별 공통 소명자료를 마련해 명의인들의 자료 제출 부담도 덜어줄 방침이다. 소액입금건은 심사절차도 간소화한다. 해당 내용은 5월 중 개선방안을 마련해 은행업권부터 우선 시행한 뒤 추후 타 금융업권으로 확대 적용할 예정이다.

국민은행, ‘KB유니콘클럽’ 6기 발대식

KB국민은행이 판교 경기창조경제혁신센터에서 유망 스타트업 육성 프로그램인 ‘KB유니콘클럽’ 6기 발대식을 개최했다고 3일 밝혔다. KB유니콘클럽 6기에는 정보통신기술(ICT) 서비스 플랫폼, 인공지능(AI) 빅데이터, 핀테크 등 신사업 분야에서 두각을 나타내고 있는 스타트업 10개사가 높은 경쟁률을 뚫고 선발됐다. 참여 기업에는 향후 7개월간 경기창조경제혁신센터 투자 검토 등이 지원된다.

하나금융, ‘DJSI 월드지수’ 4연속 편입

하나금융그룹은 미국 스탠더드 앤드 푸어스 글로벌(S&P 글로벌)이 발표한 ‘2025 다우존스지속가능경영지수(DJSI)’ 평가에서 최상위 등급인 ‘DJSI 월드 지수’에 4년 연속 편입됐다고 3일 밝혔다. DJSI 월드 지수는 세계 시가총액 상위 2500여개 기업 중 평가 점수 상위 10% 내외의 우량 기업에 부여된다.