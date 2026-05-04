세계은행 신임국장에 민진아씨

세계은행그룹(WBG)은 시장 및 거래상대방 리스크 담당 국장(WBG Director, Market & Counterparty Risk)으로 민진아(사진) 국제투자보증기구(MIGA) 공기업 및 재보험 부문 신용리스크 총괄을 선임했다고 3일 밝혔다.



재정경제부에 따르면 민 신임 국장은 20여년 동안 리스크 관리 분야에서 각종 경력을 쌓았다. 골드만삭스 아시아 신용리스크 관리 부문 상무 등 민간 금융기관을 거쳐 2017년에는 MIGA에 선임 신용리스크 담당관으로 입사했다. 2021년부터는 MIGA 공기업 및 재보험 부문 신용리스크 총괄에 임명돼 근무해왔다.



민 신임 국장이 세계은행그룹 국장 보직에 선임되면서 세계은행 내 한국인 고위직은 부총재 1명, 국장 1명으로 늘었다. 세계은행그룹 내 국장급은 조직의 핵심 고위관리직이다. 2024년 7월 김상부 디지털·인공지능(AI) 부총재가 처음으로 세계은행 한국인 부총재로 임명된 바 있다.