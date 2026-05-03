서울 곳곳서 열린 어린이날 행사 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

어린이날을 이틀 앞둔 3일 어린이날 행사가 서울 곳곳에서 열렸다.

DDP(동대문디자인플라자)에서는 서울시가 주최하고 서울디자인재단이 주관하는 'DDP 어린이 디자인 페스티벌'이 개최됐다. 온 가족이 디자인을 통해 놀고, 만들고, 쉬고, 함께 교감할 수 있는 축제다.

장난감 놀이존(Toy Play Zone), 디자인 놀이존(Design Play Zone), 패밀리 놀이존(Family Play Zone) 등 다양한 놀이존과 매직쇼, 버블쇼, 퍼레이드 등 다양한 프로그램이 마련됐다. 행사는 DDP 일대에서 5일까지 계속된다.

실내 놀이 공원인 서울 송파구 롯데월드 어드벤처에도 어린이날을 앞두고 가족단위 나들이객들로 북적였다. 롯데월드 어드벤처의 주요 어트랙션을 테마로 한 퍼레이드가 열리자 아이들은 댄서와 함께 춤을 추며 즐거운 시간을 보냈다.