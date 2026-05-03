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이지혜, 서지영 만났다…"우연히 만난 내 찐친"

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혼성그룹 샵(S#ARP)의 멤버였던 이지혜와 서지영이 만났다.

 

이지혜는 3일 소셜미디어에 "여행은 다신 없다고 혼구녕을 내다가도 아이들이 행복해하는 모습을 보면 이래서 여행을 다니지"라는 말과 함께 여러장의 사진을 올렸다.

 

이지혜, 서지영. SNS 캡처
이지혜, 서지영. SNS 캡처

또 "우연히 만난 내 찐친. 서인영 아니고 서지영"이라고 적었다.

 

이지혜는 "샵 같이했던 이모라고 했더니 본 적도 없는데 저렇게 촥 붙어서. 귀요미들. 잘살다보면 이렇게 마주치는 인연들이 오늘은 더 특별하다"고 했다.

 

사진 속 두 사람은 숙소에서 편안한 차림으로 나란히 앉아 다정한 분위기를 자아냈다. 서로 몸을 밀착하고 환한 미소를 짓고 있다.

 

앞서 1998년에 데뷔한 샵은 멤버 간의 심각한 불화로 인해 2002년 10월 '멤버 간 불화'라는 공식적인 이유로 해체했다.

 

이지혜는 활동 당시 서지영을 중심으로 일방적인 괴롭힘을 당한 것으로 알려졌다.

 

특히 2002년 10월 라디오 방송 대기 중 서지영의 욕설에 화가 난 이지혜가 서지영을 밀치는 사건이 발생했다.

 

이후 서지영은 이지혜에게 일방적으로 맞았다고 주장하며 기자회견을 열었고, 현장에서 매니저가 "서지영이 먼저 욕을 했고, 서지영의 어머니가 이지혜를 폭행했다"고 진실을 밝히며 상황이 반전된 바 있다.

 

이후 2024년 10월 서지영이 이지혜의 유튜브 채널에 출연해 과거 불화가 사실이었음을 인정하고 화해한 모습을 보여줬다.

<뉴시스>

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