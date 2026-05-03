미국인 62% "트럼프 국정수행 지지 안해"...1,2기 재임 중 최고치

이란 전쟁 이후 도널드 트럼프 미국 대통령에 대한 자국 내 여론이 연일 악화하고 있는 가운데 “대통령의 국정 수행을 지지하지 않는다”고 답한 미국인 비율이 두 번의 재임 기간 중 최고치를 기록했다.

“대통령의 국정 수행을 지지하지 않는다”고 답한 미국인 비율이 두 번의 재임 기간 중 최고치를 기록했다. EPA연합뉴스

미국 워싱턴포스트(WP)가 ABC뉴스, 여론조사기업 입소스와 함께 지난달 24∼28일 미국 성인 2560명을 조사해(오차범위 ±2.0%p) 3일(현지시간) 공개한 여론조사에 따르면 트럼프 대통령의 국정 수행을 지지하지 않는다는 응답은 62%로 그의 1·2기 임기를 통틀어 가장 높았다, 트럼프 대통령의 국정 지지율도 37%로 지난 2월 조사의 39%에서 소폭 감소했다.

특히, 중도층 이탈이 두드러졌다. 공화당 지지자의 트럼프 대통령 지지율은 85%로 견고하게 유지됐지만, 무당파의 지지율은 25%에 그쳤다. 공화당 성향의 무당파로 한정해도 지지율이 56%로 저점을 찍었다.

미국인들은 이란 전쟁과 여러 주요 현안에 걸쳐 폭넓게 트럼프 대통령의 리더십에 불만을 가진 것으로 나타났다. 이란 전쟁을 둘러싼 트럼프 대통령의 대처에는 66%가 반대했으며, 찬성한다는 응답자는 33%에 그쳤다.

2024년 대선에서 트럼프 대통령의 승리에 중요한 역할을 한 경제 이슈에 대한 지지율은 이란 전쟁에 따른 유가 급등 여파 등에 따라 지난 2월 조사보다 7%포인트 떨어진 34%로 나타났다. 인플레이션 대처 지지율도 같은 기간 5%포인트 내린 27%를 기록했다. 트럼프 대통령의 국정 운영 중 가장 지지율이 낮은 항목은 생활비 문제로, 76%가 반대하고 찬성은 23%에 불과했다.

오늘 하원 선거가 치러지면 어느 정당에 투표하겠느냐는 질문에는 등록 유권자의 49%가 민주당이라고 답해 공화당(44%)을 5%포인트 차이로 근소하게 앞섰다. 다만, 민주당 지지율이 47%, 공화당 지지율이 45%였던 지난 2월 조사보다 격차가 더 벌어져 트럼프 대통령의 정치적 위기를 실감케 했다. 등록 유권자 중 이번 중간선거가 과거 선거보다 중요하다는 의견과 반드시 투표하겠다고 응답한 비율도 민주당 지지자(각 73%·79%)가 공화당 지지자(각 52%·72%)보다 높았다.

WP는 “트럼프 대통령의 낮은 지지율은 오는 11월 중간선거를 6개월 앞두고 공화당의 근소한 하원 과반 의석을 심각한 위험에 빠뜨리고 있으며, 이제 상원 과반 의석까지 위협하고 있다”고 설명했다.