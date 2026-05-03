인천도시公, 창단 첫 핸드볼 H리그 제패

남자부 챔프전 SK 꺾고 우승

MVP 김진영 “오랜 꿈 이뤘다”

인천도시공사가 창단 20년 만에 처음으로 핸드볼 H리그 남자부 패권을 차지했다.



인천도시공사는 3일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 열린 2025∼2026 핸드볼 H리그 남자부 챔피언결정전(3전2승제) 2차전에서 SK호크스에 26-25(12-11 14-14), 한 점 차 신승을 거뒀다. 이틀 전 1차전에서 24-21 승리에 이어 2승을 거둔 인천도시공사는 2006년 창단 이래 최초로 정규리그와 챔프전 우승을 아우르는 통합 우승을 달성했다. 반면 SK는 3년 연속 챔프전 준우승에 머물렀다.

이보다 더 좋을 순 없다 인천도시공사 선수들이 3일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 열린 2025∼2026 핸드볼 H리그 남자부 챔피언결정전(3전2승제) 2차전에서 SK호크스를 꺾고 2전 전승으로 우승을 확정지은 뒤 기쁨을 만끽하고 있다. 한국핸드볼연맹 제공

직전 두 시즌엔 6개팀 중 4위로 중위권에 처졌던 인천도시공사는 이번 시즌을 앞두고 장인익 감독이 부임하며 청소년대표팀 사령탑 시절부터 지도한 선수들의 장점과 재능을 완벽하게 끌어내며 팀 색깔을 바꿨다. 장 감독은 “우리가 구상한 플레이를 유기적으로 할 수 있도록 준비를 잘한 선수들 덕분에 우승했다고 생각한다”선수들에게 우승의 공을 돌렸다.



챔프전 두 경기에서 13골, 8도움을 올려 챔피언결정전 최우수선수(MVP)에 선정된 김진영은 “꿈꿔왔던 것을 이룰 수 있어서 기분이 너무 좋다”고 소감을 밝혔다.