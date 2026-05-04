“전통시장 화재공제보험료 지원해 드려요”

양천, 보장금 1000만원 이상 대상

점포당 年 최대 26만8960원까지

서울 양천구가 전통시장 화재로 인한 상인 피해를 줄이기 위해 ‘전통시장 화재공제보험 지원사업’을 추진한다.



3일 구에 따르면 지원 대상은 양천구에 등록된 전통시장에서 영업 중인 상인 가운데 보장금액 1000만원 이상의 화재공제보험에 가입한 상인이다. 건물 구조와 관계없이 가입할 수 있다. 다만 사업자등록이 없는 점포나 전통시장 내 위치하지 않은 일반 점포, 소재지가 불명확한 점포 등은 지원 대상에서 제외된다.



지원 금액은 공제료 납입금액의 최대 80%로 점포당 연 최대 26만8960원이다. 가입 시 화재배상책임보험이 의무적으로 포함돼 화재가 발생하면 1억원 한도 내에서 보상받을 수 있다. 이 보험은 민간 보험보다 저렴한 전통시장 전용 공제상품이다. 연중 상시 가입과 환급이 가능하다. 만기 환급금이 없는 순수보장형 상품으로 가입금액 한도 내에서 손해액 전액을 보장받을 수 있다. 보험 가입을 원하는 상인은 소상공인시장진흥공단에 가입신청서를 제출하거나 ‘전통시장 화재공제’ 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.