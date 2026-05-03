남자탁구, 31년 만에 만리장성 넘었다

세계선수권 단체전서 中에 역전승

19세 오준성 2승… 한국, 조 1위 노려

한국 남자 탁구가 2026 단체전 세계탁구선수권대회에서 31년 만에 만리장성을 넘었다.



한국은 3일 영국 런던에서 열린 중국과 대회 남자부 시드배정 리그 2차전에서 중국에 매치 점수 3-1로 역전승했다. 한국이 남자 단체전에서 중국에 승리한 건 1995년 미국 애틀랜타에서 열린 월드컵 대회 이후 처음이다. 중국으로서는 2000년 말레이시아 쿠알라룸푸르 단체전 세계선수권대회에서 스웨덴에 패해 준우승한 뒤 26년 동안 이어오던 대회 무패 행진이 멈췄다.

중국은 세계랭킹 1위 최강자 왕추친을 내보내지 않았다. 한국도 에이스 장우진(세아)이 컨디션 난조로 출전하지 못했다. 대신 한국의 선봉에는 19세 오준성(한국거래소·사진)이 나서 2승을 홀로 챙기며 중국 타도에 앞장섰다.



한국은 1단식에서 김장원(세아)이 린스둥에게 0-3(10-12 5-11 2-11)으로 패해 불안하게 출발했으나 곧이어 오준성이 량징쿤을 3-1(6-11 11-4 11-9 11-9)로 제압해 균형을 맞췄다. 3단식의 안재현도 중국의 ‘히든카드’ 저우치하오를 3-1(11-9 11-9 8-11 20-18)로 물리쳤다. 이어 4단식에 나선 오준성이 린스둥을 3-1(11-9 5-11 12-10 11-9)로 돌려세우며 승리를 가져왔다.



한국은 앞서 스웨덴과 경기에서는 매치 점수 0-3으로 완패했다. 그러나 곧바로 ‘우승 후보’ 중국을 잡아내는 저력을 보여줬다.



시드배정 리그는 32강 진출을 이미 확정한 8개국이 4개국씩 나뉘어 토너먼트에서 더 유리한 시드를 받기 위한 경쟁을 펼치는 대결이다. 중국을 잡아낸 한국은 조 1위 경쟁에 뛰어들었다. 남은 잉글랜드전 결과에 따라 최상위 시드 확보를 기대할 수 있다.