여자배드민턴, 4년 만에 ‘우버컵’ 정상

안세영(삼성생명)을 앞세운 한국 여자 배드민턴 대표팀이 세계단체선수권대회 통산 3번째 우승을 차지했다.
박주봉 감독이 이끄는 한국 대표팀은 3일 덴마크 호르센스에서 열린 2026 세계여자단체선수권대회(우버컵) 결승에서 중국에 3-1 승리를 거뒀다. 이로써 한국은 2010년 말레이시아 쿠알라룸프르 대회와 2022년 태국 방콕 대회에 이어 4년 만이자 세 번째 우버컵을 들어 올렸다. 2년마다 개최되는 이 대회는 세계남자단체선수권대회(토머스컵)와 더불어 배드민턴 단체전 중 최고 권위를 자랑한다.
단식 3경기와 복식 2경기 가운데 먼저 3승을 거두는 팀이 승리하는 이 대회에서 한국은 여자 단식 세계 랭킹 1위 안세영이 첫 번째 단식 주자로 나섰다. 안세영은 중국 에이스 왕즈이(2위)를 상대로 47분 만에 게임스코어 2-0(21-10 21-13)으로 완승을 거두며 기선을 제압했다.
이어 두 번째 복식 경기에서 정나은(화순군청)-이소희(인천국제공항) 조가 류성수-탄닝 조에 0-2(15-21 12-21)로 패하며 승부가 원점으로 돌아갔다. 하지만 승부처였던 세 번째 단식 경기에서 세계랭킹 17위 김가은(삼성생명)이 중국의 강자 천위페이(4위)를 2-0(21-19 21-15)로 잡아내는 이변을 연출하면서 한국의 우승 분위기가 달궈졌다.
결국 한국의 우승은 네 번째 복식 경기에서 결정됐다. 백하나(MG새마을금고)-김혜정(삼성생명)이 짝을 이뤄 출전한 한국은 자이판-장수센 조를 상대로 첫 게임을 내줬지만 게임스코어 2-1(16-21 21-10 21-13)로 역전승하며 환호했다.
안세영은 2026 아이치·나고야 아시안게임에 앞서 대표팀 동료와 호흡을 맞추며 개인 통산 2번째 우버컵을 품에 안았다.
안세영 기선제압… 통산 3번째 우승
안세영(삼성생명)을 앞세운 한국 여자 배드민턴 대표팀이 세계단체선수권대회 통산 3번째 우승을 차지했다.
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