아일릿, 5일 어린이대공원서 ‘아일릿 서울 어린이대공원 페스티벌’ 개최

그룹 아일릿(ILLIT)이 5월 5일 어린이날, 특별한 음악 축제로 전 세대의 마음을 두드린다.

아일릿은 최근 팀 공식 사회관계망서비스(SNS)에 5일 서울 광진구 어린이대공원 일대에서 열리는 ‘아일릿 서울 어린이대공원 페스티벌’ 상세 일정을 공개했다.

이에 따르면, 행사 당일 오전 11시부터 오후 6시까지 공원 내 ‘열린 광장’에서 체험 프로그램이 상시 운영된다.

아일릿 노래 가사를 활용한 스텝퍼 게임과 아일릿 캐릭터 ‘디어릿(DEARLIT)’를 활용한 선캡 꾸미기, 페이스 페인팅, 포토존 등 가족·친구 단위 방문객이 함께 즐길 수 있는 다양한 부스가 준비돼 있다.

모든 프로그램을 체험한 후 받은 스티커를 인증한 방문객에게는 특별한 선물이 제공된다.

같은 장소에서 관객 참여형 무대도 마련된다.

오후 1시 시작되는 1부에서 아일릿의 노래에 맞춰 끼와 재능을 자유롭게 펼칠 수 있는 경연이 진행된다.

4시쯤부터 진행될 2부에서는 아일릿 안무가에게 직접 신곡 포인트 안무를 배우고 댄스 챌린지에 도전하는 시간이 이어진다.

현장을 찾은 모든 이들이 축제의 주인공이 되는 즐거움을 만끽할 것으로 기대된다.

축제의 대미는 아일릿이 직접 장식한다.

이날 오후 6시 야외 공연장인 ‘숲속의 무대’에서 이들의 화려한 퍼포먼스가 펼쳐진다.

멤버들은 신곡 ‘잇츠 미(It’s Me)’를 포함해 대중에게 큰 사랑을 받은 곡들을 선보이며 현장의 열기를 달굴 계획이다.

소속사 빌리프랩은 “아일릿의 음악을 매개로 전 세대가 교감하는 축제의 장이 되길 바란다”라고 전했다.

‘아일릿 서울 어린이대공원 페스티벌’은 미니 4집 ‘마밀라피나타파이(MAMIHLAPINATAPAI)’ 발매를 기념해 기획된 행사다.

타이틀곡 ‘잇츠 미(It’s Me)’를 메인 테마로 한다.

신나고 중독성 있는 멜로디와 강렬한 퍼포먼스가 특징인 ‘잇츠 미’는 지난달 30일 공개돼 좋은 반응을 얻고 있다.