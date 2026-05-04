전국 곳곳 비바람…낮부터 차차 맑아져 [오늘날씨]

사진=연합뉴스

4일 월요일에는 전국 곳곳에 비바람이 이어지다가 낮부터 차차 맑아지겠다.

이날 기상청은 "새벽까지 수도권과 충청내륙, 전라동부, 제주도에, 오전까지 강원도와 경북북부는 비가, 강원산지엔 비 또는 눈이 이어지는 곳이 있겠다"고 예보했다.

예상 강수량은 서울·인천·경기와 강원도 5∼30㎜, 대전·세종·충남·충북과 전북 5∼10㎜, 광주·전남과 경북 남서 내륙 및 북부, 제주도 5㎜ 미만 등이다. 기온이 낮은 강원 고산지대에는 1∼3cm의 눈이 쌓이겠다.

서울 9~13도, 인천 9~13도, 춘천 6~11도, 대전 8~12도, 광주 7~13도, 대구 8~13도, 부산 11~14도, 제주 11~15도 등으로 관측된다.

최고기온은 서울 20~24도, 인천 19~22도, 춘천 19~24도, 대전 19~25도, 광주 20~24도, 대구 20~26도, 부산 20~23도, 제주 17~22도 등으로 예상된다.

청정한 북서 기류가 유입되며 대기질이 청정하고 미세먼지 농도 역시 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

전국 대부분 지역에서 순간풍속 시속 55km 안팎(산지 시속 70km 안팎)의 강한 바람이 불겠으니 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.