"일본에서 영감"…2만 5000원 김치 샌드위치 '애매한 표기'

서경덕 "김치, 일본 음식으로 오해 우려…반드시 시정해야"

네덜란드 암스테르담의 '반 고흐 미술관' 내 식당에서 파는 김치 요리가 김치의 기원에 대한 오해를 줄 수 있다는 우려가 제기됐다.



서경덕 성신여대 교수는 4일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "최근 누리꾼들의 제보를 받아 알게 됐다"며 "식당 '비스트로 빈센트' 측에 확인해 '김치 샌드위치'를 판매하고 있다는 답변을 받았다"고 밝혔다.

비스트로 빈센트 식당 메뉴판 내 안내문(왼쪽)과 김치 샌드위치. 비스트로 빈센트 식당 구글 리뷰 캡처

문제가 된 부분은 메뉴판 도입부에서 식당을 소개하는 안내문 내용이다.



식당 측은 안내문에서 "고흐의 예술 세계에 영향을 준 네덜란드, 프랑스, 일본에서 영감을 받았다"며 "최고급 네덜란드산 식재료를 사용해 정통 프랑스 요리에 일본풍을 더했다"고 설명한다.



서 교수는 "식당 측에서 김치를 일본 음식으로 오인해 판매하고 있는 것으로 보인다"며 "관광객들에게 자칫 김치가 일본 음식이라는 오해를 불러일으킬 수 있기에 반드시 시정해야 한다"고 강조했다.

비스트로 빈센트 식당서 판매하는 '김치 샌드위치'. 온라인 커뮤니티 캡처

연합뉴스가 확인한 식당 측 최신 메뉴판에 따르면 논란이 된 음식의 정식 명칭은 '매콤한 카키(감) 후무스를 곁들인 김치' 샌드위치다.



사워도우 빵 위에 감으로 만든 후무스와 김치, 구운 고구마를 올린 오픈 샌드위치 형태의 비건 메뉴로, 14.5 유로(약 2만5천원)에 판매되고 있다.



고흐는 생전 일본의 채색 목판화인 '우키요에'에 매료돼 수백 점의 작품을 수집했다. 동생 테오에게 보낸 편지에서 "내 모든 작품은 일본 미술에 기초한다"고 말할 정도로 아시아 문화에 애정을 보였다.



식당 측은 고흐의 예술적 영감을 기리고자 아시아 대표 식품인 김치를 활용한 것으로 보인다. 다만 김치의 기원을 한국으로 명시하지 않고 '일본풍'이라고 언급해 오해 소지를 제공했다.



실제로 해당 식당을 방문한 현지 방문객들의 비판도 이어지고 있다.



이 식당의 구글 리뷰에서 이지수 씨는 "한국인에게 김치는 문화적 정체성의 핵심"이라며 "역사적 배경을 고려할 때 이러한 잘못된 설명은 매우 불편하다"고 지적했다.

이에 식당 측은 이씨의 글에 "내부적으로 개선 방안을 논의하겠다"는 답글을 남겼지만, 아직 수정되지 않은 상태다.



서 교수는 과거 독일 마트 '알디'가 김치를 일본 음식으로 소개하거나, 스페인 업체가 김치 소스 병에 기모노 입은 여성을 그린 사례 등을 언급하며 "유럽 곳곳에서 잘못 소개되는 김치를 올바르게 시정할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

<연합>