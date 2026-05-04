"中왕이, 지난달 미얀마 방문 중 아웅산 수치 만나"

홍콩언론, 미얀마매체 인용 보도…미얀마당국, 5년만에 수치 근황 사진 공개

중국 외교 사령탑이 지난달 미얀마를 방문해 아웅산 수치(81) 미얀마 국가고문과 만난 것으로 알려졌다.



4일 홍콩 성도일보는 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임(외교부장 겸임)이 지난달 말 미얀마를 방문한 기간 수치 고문과 만났다고 미얀마 매체들이 보도했다고 밝혔다.



이 매체는 왕 주임이 수치 고문과 가택연금 장소에서 비공식적으로 만났으며 이 자리에는 미얀마 정부 인사도 자리했다고 미얀마 독립매체를 인용해 일본 교도통신이 전했다고 덧붙였다.



만남과 관련한 구체적인 내용은 공개되지 않았다.



다만 중국 측이 수치 고문의 상황과 관련해 미얀마 정부에 일종의 요구를 했을 가능성이 있다는 관측이 제기됐다고 이 매체는 전했다.



왕 주임은 지난달 25일 미얀마 수도 네피도를 방문해 군사정권 수장에서 민간인 대통령에 오른 민 아웅 흘라잉 대통령을 만나 미얀마 정권에 대한 지지·협력 의지를 표명한 바 있다.



이후 지난달 30일 미얀마 정부는 수치 고문에 대한 가택연금 전환을 발표했다. 남은 형량을 교도소가 아닌 지정된 거주지에서 복역하도록 감형한다는 것이다.



당국은 약 5년 만에 수치 고문의 근황 사진도 공개됐다.



수치 고문은 2021년 군사 쿠데타로 정권을 잃고 군부에 체포된 뒤 5년여 동안 외부와 단절된 채 수감 생활을 해왔다.



부정선거·부패 등의 혐의로 징역 33년형을 선고받았으며 여러 차례에 걸친 감형에도 10년 이상의 형기가 남은 것으로 전해졌다.



시진핑 중국 국가주석은 2020년 미얀마를 방문했을 당시 사실상 국가 지도자였던 수치 고문을 만났다.



수치 고문도 2016년부터 2021년까지 국가고문으로 재임하는 동안 중국을 세 차례 방문해 시 주석과 만난 바 있다.

<연합>