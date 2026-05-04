호르무즈 '해방 프로젝트'에도 국제유가 소폭 하락 그쳐

도널드 트럼프 미국 대통령이 중동 시간으로 4일 오전부터 호르무즈 해협에 갇힌 제3국 선박들이 안전하게 빠져나오도록 지원하는 '프로젝트 프리덤' 작전을 개시한다고 밝혔지만 국제 유가는 소폭 하락에 그치고 있다.



런던 ICE선물거래소에서 7월 인도분 브렌트유 선물 가격은 한국시간 4일 오전 8시35분 현재 전장보다 0.41% 내린 배럴당 107.73달러를 나타냈다. 한때 105.55달러까지 내려갔으나 이내 낙폭을 좁혔다.

호르무즈 해협에 갇힌 선박. 로이터 연합뉴스

뉴욕상품거래소에서 6월 인도분 미국 서부텍사스원유(WTI) 선물 가격도 전장 대비 0.64% 내린 배럴당 101.29달러를 나타냈다. 한때 99.11달러로 100달러선을 밑돌기도 했다.



같은 시간 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 선물은 0.05% 오른 반면 나스닥100 선물은 0.05% 하락한 상태다.



트럼프 대통령은 3일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 '프로젝트 프리덤'이 중동 시간으로 월요일 오전에 시작될 것이라고 밝혔다.



그는 "이 인도적 절차가 방해받는다면 그 방해에는 유감스럽지만 강력하게 대응할 수밖에 없을 것"이라고 말했다.



작전을 수행하는 과정에서 호르무즈 해협을 통제하는 이란군이 공격할 경우 미군이 반격함으로써 현재 휴전 중인 양국 간 교전이 재개되는 상황도 감수하겠다는 의미로 해석된다.



이에 대해 에브라힘 아지지 이란 의회 국가안보·외교정책 위원장은 이날 엑스(X·옛 트위터)에서 "호르무즈 해협의 새로운 해상 질서에 대한 미국의 어떠한 개입도 휴전 위반으로 간주될 것"이라고 경고했다고 AFP 통신과 타스통신 등이 보도했다.

<연합>