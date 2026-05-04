전교조 설문조사…10명 중 4명은 스마트기기 사용 멈추는 데 어려움 겪어

72%는 생성형 AI 사용…쉬는시간 보장과 공부부담 완화 요구 많아

초등학교 고학년 2명 중 1명은 방과 후 2시간 이상 스마트폰, 태블릿 등 스마트기기를 사용하는 것으로 나타났다.



전국교직원노동조합(전교조)은 4일 이런 내용을 담은 '2026 어린이 생활과 생각 조사' 결과를 발표했다.

24일 오후 경북 경주시 황성공원 내 시립도서관을 찾은 초등학생들이 친구들과 함께 나무 그늘 밑에 앉아서 스마트 폰을 하고 있다.

전교조가 어린이날 104주년을 앞두고 지난달 9∼22일 전국 초등학생 4·5·6학년을 대상으로 스마트폰, 인공지능(AI) 이용 실태 등을 온라인으로 설문조사를 한 결과, 응답자 2천804명의 49.2%가 방과 후 스마트기기를 2시간 이상 쓴다고 밝혔다.



구체적으로 보면 '2시간 이상∼3시간 미만'이 21.1%, '3시간 이상∼4시간 미만



이 15.9%로 각각 집계됐고 '4시간 초과'도 12.2%나 됐다.



특히 학년이 높아질수록 스마트기기를 장시간 사용하는 것으로 조사됐다.



6학년에서 '3시간 이상' 비율은 36.8%로 4학년(16.9%)의 배를 넘었고 '4시간 초과'도 6학년(16.5%)이 4학년(6.7%)의 2.5배에 가까웠다.

SNS 단체 채팅방. 연합뉴스

반면 방과 후 스마트기기를 쓰지 않는다는 응답은 4.7%에 그쳤다.



'1시간 미만'은 20.5%, '1시간 이상∼2시간 미만'은 25.6%로 각각 집계됐다.



또 방과 후 혼자 있는 어린이는 '4시간 이상' 쓴다는 응답이 16.5%로 부모·보호자 등 어른과 함께 있는 어린이(9.7%)보다 훨씬 높게 나타났다.



전교조는 "돌봄 공백이 어린이의 디지털 과의존으로 이어짐을 보여준다"고 해석했다.



초등학생 고학년 10명 중 4명은 스마트기기 사용을 스스로 멈추는 데 어려움을 겪은 것으로 조사됐다.



스마트기기 사용을 멈추기 어려웠던 경험에 대한 물음에 7.1%는 '자주 있다'고 답했고 33.9%는 '가끔 있다'를 선택했다.



응답자의 42.5%는 스마트기기 사용으로 불편을 경험했다고 밝혔다.



가장 많이 꼽은 불편은 '너무 오래 사용하게 됨'(21.1%)이었고 그다음으로 '공부에 집중이 안 됨'(16.8%), '사용 문제로 가족과 다툰 적 있음'(12.8%) 등 순이다.



아울러 응답자 10명 중 7명은 챗GPT, 제미나이 등 생성형 AI를 사용하는 것으로 나타났다.



AI 사용 경험에 관한 질문에 57.4%가 '가끔 사용', 14.7%가 '자주 사용'이라고 밝혔다.



어린이의 건강한 성장을 위해 학교와 가정, 사회가 해야 할 일에 관한 질문(2개 선택)에 대한 응답으로는 '쉬는 시간과 놀이 시간 보장(42.4%)'과 '공부 부담 줄이기(42.0%)'가 많았다.



'학교폭력 없는 안전한 환경'도 34.8%로 높게 나왔다.



전교조는 "이번 조사 결과는 디지털 기술 확산 속에서 어린이의 삶이 구조적으로 변하고 있음을 보여준다"며 "디지털 기기에 잠식되고 과도한 학업에 억눌린 아이들에게 진짜 놀이와 쉼을 돌려주기 위한 사회적 차원의 변화가 시급하다"고 강조했다.



그러면서 ▲ 교육용 AI 사용 등 국가 단위 기준 제도화 ▲ 학교-가정 연계 스마트기기 사용 규칙 표준안 개발 ▲ 어린이 대상 플랫폼 개인정보 보호 강화 ▲방과 후 자유 놀이 시간 보장 제도화 ▲ 선행학습 규제 및 학원 시간제한 등 사교육 완화 정책 등을 요구했다.

<연합>