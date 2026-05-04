인천공항, AI 스타트업 육성 나서

인천공항공사가 인공지능(AI) 스타트업 육성에 나섰다.

인천국제공항공사는 디지털 공항 혁신을 선도하고 공항산업의 차세대 성장동력을 확보하기 위해 시행하는 ‘2026년 인천공항 스타트업 육성사업’의 참여기업을 모집한다고 4일 밝혔다.

‘인천공항 스타트업 육성사업’은 인천공항과 함께 성장할 창의적이고 혁신적인 국내 스타트업을 발굴하여 경쟁력 있는 기업으로 육성하는 지원사업이다. 인천공항의 디지털 전환을 가속화하고 지역 기반 혁신기업의 성장 기회를 확대하기 위해 기획됐으며 공사와 스타트업 전문 육성기관인 인천테크노파크가 협업해 추진한다.

올해는 인공지능(AI) 및 딥테크 기반 기술을 활용해 공항에 적용 가능한 혁신 서비스와 제품을 보유한 스타트업을 중점적으로 지원할 예정이다.

모집대상은 창업 7년 이내(초격차 분야는 10년 이내)의 AI·딥테크 기반 스타트업이다. 총 10개사를 선발해 △사업화 지원금 △공항연계 프로그램 △시장진출 고도화 지원 △네트워킹 기회 제공 등 총 5억 원 규모의 성장 프로그램을 지원할 계획이다.

또 이 사업을 통해 잠재성이 확인된 우수 기업의 경우, 유니콘 기업으로 성장할 수 있도록 공사의 동반성장 지원사업과 연계하여 판로개척 등 후속 지원 프로그램도 제공할 예정이다.

유니콘 기업은 기업 가치가 10억 달러 이상으로 창업한지 10년 이하의 비상장 스타트업을 말한다.

참여기업 모집기간은 14일 오후5시까지다. 참여를 희망하는 기업은 비즈OK 홈페이지(http://bizok.incheon.go.kr)를 통해 온라인으로 신청하면 된다.

신가균 인천국제공항공사 경영본부장은 “이번 사업은 공항 산업과 첨단 기술을 연결하는 동시에 지역사회와의 상생을 실현하기 위한 프로그램”이라며 “유망한 스타트업들이 공항을 기반으로 성장하고 지역 경제에도 긍정적인 파급효과를 낼 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

한편 인천공항공사는 2020년 인천시, 인천테크노파크, 인천경제자유구역청과 체결한 ‘스타트업 발굴 및 육성을 위한 상호협력’ 협약을 바탕으로 △스타트업 육성사업 추진 △인천시 스타트업 파크 활성화 지원 △인천공항 내 실증자원(테스트베드 공간, 플랫폼, 데이터 등) 활용 지원 △우수 스타트업 대상 스타트업 파크 내 사무 공간 제공 등 스타트업의 실질적인 성장을 위해 지원하고 있다.