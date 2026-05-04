“이종혁이 제일 불편했다”… 김성주, ‘아빠! 어디가?’ 유쾌한 폭로

아나운서 출신 방송인 김성주가 과거 예능 프로그램 ‘아빠! 어디가?’에 함께 프로그램에 출연했던 배우 이종혁의 모습을 떠올리며 당시 느꼈던 감정을 유쾌하게 털어놨다.

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지난 3일 방송된 예능 ‘냉장고를 부탁해’에서는 배우 이종혁이 출연해 진행자 김성주와 함께했던 예능 ‘아빠! 어디 가?’에 대한 이야기가 언급됐다.

김성주는 당시 출연진 가운데 가장 기억에 남는 인물로 이종혁을 꼽았다. 그는 “‘아빠! 어디가?’ 할 때 이종혁이 제일 불편했다”고 밝혔다. 그는 “훈훈하게 안 나오니까, 지금”이라며 발끈했다.

이어 “방송이면 아빠로서 할 만큼 해야 하는데 쟤(이종혁)은 아빠로 할 만큼 안한다”, “아이들을 풀어 놓는다”고 말했다. 김성주의 폭로를 들은 이종혁은 조용히 고개를 끄덕이며 인정하는 듯한 모습을 보였다.

특히 이종혁의 아들 준수가 촬영 중 이곳저곳을 돌아다니며 먹을 것을 찾던 모습을 언급하며, 아이에게 “아빠 뭐하냐”고 물으면, 아이가 “아빠 잔다”고 말했다고.

또한 김성주는 “그렇게 열심히 하지 않은 것처럼 보였는데도 오히려 인기는 많았다”며 솔직한 속내를 드러냈다.

이에 대해 이종혁이 “배 아파하지 않나”고 가볍게 받아치자, 김성주는 “완전 배 아팠다”며 웃으며 응수해 두 사람 특유의 친분을 드러냈다.

김성주는 “언젠가는 복수해야 되겠다”고 덧붙이며 분위기를 더욱 유쾌하게 만들었다.

한편 ‘아빠! 어디가?’에 출연했던 아들 준수의 근황은 화제를 불러 모았다. 준수는 연극영화과 3관왕을 달성했다고. 그는 이종혁의 모교인 서울예술대학교, 중앙대학교, 세종대학교에 합격했지만 최종 등록은 중앙대학교로 선택했다고 전해진다.

이날 방송에서도 배우 이종혁과 그의 첫째 아들 탁수, 둘째 아들 준수 삼부자 모두 연극영화과에 진학하면서 ‘연기자 집안’으로 불렸다.